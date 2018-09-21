Ромащенко: «Перед ЧМ-2018 лидером сборной был Смолов»

Старший тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о подготовке команды к чемпионату мира.

Было много индивидуальных бесед. 57 дней находиться в одном коллективе из 23 мужиков - это тяжело. Есть усталость, опустошение. Иногда надо поднять моральное состояние игрока. Беседы были и в команде, в холле, в кабинете медицины, в классе теории. Причем с любым футболистом, даже с тем, кто в порядке.

К Дзюбе, который сейчас очень популярный, нужен был свой подход. Лидером сборной на тот момент был Смолов. Дзюба еще не был звездой.

Кого-то надо подбодрить, а кого-то успокоить. Работы было много.