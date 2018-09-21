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Ромащенко: «Перед ЧМ-2018 лидером сборной был Смолов»

сегодня, 21:48

Старший тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о подготовке команды к чемпионату мира.

Было много индивидуальных бесед. 57 дней находиться в одном коллективе из 23 мужиков - это тяжело. Есть усталость, опустошение. Иногда надо поднять моральное состояние игрока. Беседы были и в команде, в холле, в кабинете медицины, в классе теории. Причем с любым футболистом, даже с тем, кто в порядке.

К Дзюбе, который сейчас очень популярный, нужен был свой подход. Лидером сборной на тот момент был Смолов. Дзюба еще не был звездой

Кого-то надо подбодрить, а кого-то успокоить. Работы было много.

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просто прохожий
просто прохожий
сегодня в 22:03
Вернулся прежний Федя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:03
было и прошло. Смолов теперь даже в Локо не блещет...
такая история
такая история
сегодня в 22:02
Ну, он и во время ЧМ себя проявил.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 21:56
А потом Федюня сдулся напрочь
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный
сегодня в 21:53
Как же жалко смотрелись потуги хинеровцев сделать головина лидером сборной на основе одного лишь удачного матча с аутсайдером. Когда же это не получилось, хинеровцы, как обычно, спелись с голубыми львами и назначили лидером сборной _ _ ю _ у.

Такие смешные они, игогого.
drug01
drug01
сегодня в 21:52
Это было давно! Надо смотреть вперёд!
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