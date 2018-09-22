Бышовец: «„Зенит“ не до конца готов к уровню сопротивления в еврокубках»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал выступление «Зенита» в 1-м матче группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (1:1).

Было видно, что команда не до конца готова к уровню сопротивления соперников в еврокубках. Не все соперники в чемпионате России могли совладать с петербуржцами в плане скоростей и организации игры, но «Копенгаген» значительно затруднил жизнь команде.

«Зениту» Семака нужно пройти через такие матчи на стадии становления, которое продолжается до сих пор. В этом смысле можно ожидать трудностей и в матче с «Локомотивом», что делает игру непредсказуемой, несмотря на все сложности «железнодорожников».