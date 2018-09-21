Тарханов: «У „Спартака“ давно не видно игровой мысли»

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал ситуацию в московском «Спартаке».

Напомним, что недавно «Спартак» уступил венскому «Рапиду» в рамках 1-го тура Лиги Европы. Это поражение стало для красно-белых вторым подряд.

Сложно сказать, что происходит со «Спартаком». Пока не видно игровой мысли в действиях команды. После ухода Романцева ее и не было никогда (смеется). Приходили тренеры, каждый по-своему работал, но комбинационной, выстроенной игры, чтобы присутствовала стабильность, не наблюдалось.