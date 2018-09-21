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Тарханов: «У „Спартака“ давно не видно игровой мысли»

сегодня, 19:47

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал ситуацию в московском «Спартаке».

Напомним, что недавно «Спартак» уступил венскому «Рапиду» в рамках 1-го тура Лиги Европы. Это поражение стало для красно-белых вторым подряд.

Сложно сказать, что происходит со «Спартаком». Пока не видно игровой мысли в действиях команды. После ухода Романцева ее и не было никогда (смеется). Приходили тренеры, каждый по-своему работал, но комбинационной, выстроенной игры, чтобы присутствовала стабильность, не наблюдалось. 

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4 ответил Питермен
сегодня в 21:12
У меня один аккаунт, во всяком случае пока что, но клонов пупсиков лучше давить в зародыше - мое мнение!
Они сами отвалятся. Не выдержит их расшатанная психика. Это я Вам как доктор говорю. Доктор заблудших душ. Гыгыгы
самый добрый
самый добрый ответил Литейный 4
сегодня в 21:12
Да зачем? Новости не топовые, а посмеяться можно, как человек упирается. Причем еще никто даже особо встревать не собирается. гыгыгы
Научить тебя ставить лайки сразу на все свои комменты? А то славнов вон радуется, что меня сбил здесь, только я везде где писал его хлопнул за это же время. Гыгыгы, да, Стёпа?
sir-5
sir-5
сегодня в 21:11
Как говорил помощник батьки Махно Лёва Задов :"Я мысль,а мысль убить нельзя!". Поскольку "Спартак" жив,она где-то присутствует,но не в футбольном устройстве клуба. Надо Арнольдыча на дыбе попытать...
Ablom
Ablom
сегодня в 21:10
Смеюсь от пупсиков, только позорятся.
самый добрый
самый добрый ответил Питермен
сегодня в 21:08
Расслабься, это НАШ сайт, сейчас оформят тебя с топа )))
Оформят с топа? Видишь ли, дружок, у меня пока ещё мало аккаунтов, которые могут ставить лайки и они уже закончились. Я рад, конечно, что славнов из кожи вон вылез и с
здесь меня перебил...
Да вот только пока от тут со мной воевал - я во всех темах себя вывел в топы. До утра теперь будет сидеть меня перебивать. Гыгыгыгыгы...

Нужно иметь много рук, либо технические новинки. Бегите во всех темах других меня теперь перебивать, Гыгыгы
Питермен
Питермен ответил Литейный 4
сегодня в 21:07
Да зачем? Новости не топовые, а посмеяться можно, как человек упирается. Причем еще никто даже особо встревать не собирается. гыгыгы
У меня один аккаунт, во всяком случае пока что, но клонов пупсиков лучше давить в зародыше - мое мнение!
Sunny.
Sunny.
сегодня в 21:07
кое кого подгорает не хило от Тарханова
Литейный 4
Литейный 4 ответил Питермен
сегодня в 21:05
Расслабься, это НАШ сайт, сейчас оформят тебя с топа )))
Да зачем? Новости не топовые, а посмеяться можно, как человек упирается. Причем еще никто даже особо встревать не собирается. гыгыгы
blitz
blitz
сегодня в 21:02
Приходили физруки, каждый по-своему работал, но комбинационной, выстроенной игры, чтобы присутствовала стабильность, не наблюдалось.
Питермен
Питермен ответил пинchер
сегодня в 20:57
Ой не могу, ржу над славновым))
Расслабься, это НАШ сайт, сейчас оформят тебя с топа )))
пинchер
пинchер
сегодня в 20:55
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:45
Спартак и игровая мысль это нонсенс. Спартак и ФНЛ в самый раз. Гыгыгы
cska.78
cska.78
сегодня в 20:41
Стыдно за пищевик!
Гавроша
Гавроша
сегодня в 20:35
Да какие у пупсиков могут быть мысли? Если и мечтают, то только о левых пенальти да удалениях.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 20:34
У „спартака“ давно не видно игровой мысли - АЕК, Санкт-Галлен, Легия, ПАОК,

РапидиЩЩЩЩе!
большая перегрузка
большая перегрузка
сегодня в 20:23
ЦСКА на себе увидит эту мысль.
высокий полет
высокий полет
сегодня в 20:22
Тарханова просто давно не видно.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 20:13
    Биргер
    Биргер
    сегодня в 20:10
    Спартак и мысли , эти понятия из разных измерений
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 20:04
    Пусть Назарова назначат. Не знаю, как насчёт футбольной мысли у него, но вот стихи сочинять научит.) А на самом деле, пусть Спартак сам разбирается, что у него не так.
    Рейнгольд
    Рейнгольд
    сегодня в 20:01
    Тарханова, то же давно не было ни видно ни слышно. Однако ни кто не говорит, что его НЕТ.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 19:57
    Похоже, Шурик , ненавязчиво так себя предлагает?!?
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 19:55
    Все давным давно говорят, что Каррера не тренер а физрук.
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