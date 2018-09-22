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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
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11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Идет первый тайм, 42’ Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 1:0 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2.13 3.14 4.30
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 8.50 5.30 1.41
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
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17:00 Идет первый тайм, 13’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:0 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
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Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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Адиев: «В некоторых эпизодах, не кривя душой, нам, конечно, повезло»

сегодня, 16:40
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился мыслями после победы над «Динамо» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ.

Когда говорят о раскладах сил перед матчами, то смотрят составы, бюджеты, изначально всегда есть фаворит и аутсайдер. На протяжении 90 минут это всё стирается, есть две команды. Разные нюансы могут сыграть в ту или иную сторону, за что мы и любим футбол, в котором всё решается на поле.

За счёт чего победили? Организованно сыграли, и я благодарен ребятам, что выполнили то, что мы наигрывали на тренировках. Конечно, ребята проявили самоотверженность, не просто характер, а хороший характер. Но надо отдать должное сопернику. В некоторых эпизодах, не кривя душой, нам, конечно, повезло.

Мы всегда говорим, что в Москве особая публика и что здесь нужно проявлять особый настрой. Здесь публика просит большего. Сегодня мы этого не можем дать, но у нас есть характер. Конечно, сегодняшняя игра Дюпина — это заслуга тренера вратарей, который его подводит к таким играм.

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Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 17:07
Без везения такие матчи не выигрываются
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 16:45
Сегодня "Анжи" заслужил всё, везение в том числе.
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