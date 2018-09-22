Адиев: «В некоторых эпизодах, не кривя душой, нам, конечно, повезло»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился мыслями после победы над «Динамо» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ .

Когда говорят о раскладах сил перед матчами, то смотрят составы, бюджеты, изначально всегда есть фаворит и аутсайдер. На протяжении 90 минут это всё стирается, есть две команды. Разные нюансы могут сыграть в ту или иную сторону, за что мы и любим футбол, в котором всё решается на поле.

За счёт чего победили? Организованно сыграли, и я благодарен ребятам, что выполнили то, что мы наигрывали на тренировках. Конечно, ребята проявили самоотверженность, не просто характер, а хороший характер. Но надо отдать должное сопернику. В некоторых эпизодах, не кривя душой, нам, конечно, повезло.

Мы всегда говорим, что в Москве особая публика и что здесь нужно проявлять особый настрой. Здесь публика просит большего. Сегодня мы этого не можем дать, но у нас есть характер. Конечно, сегодняшняя игра Дюпина — это заслуга тренера вратарей, который его подводит к таким играм.