Арена «Енисея» должна успеть получить сертификат РФС к матчу со «Спартаком»

сегодня, 15:23

Директор «Енисея» Денис Рубцов сообщил, что красноярский клуб имеет достаточно времени, чтобы Центральный стадион им. Ленинского комсомола получил сертификат РФС первой категории к следующему домашнему матчу против «Спартака».

Недавно сообщалось, что «Енисей» вернулся на домашнюю арену в Красноярске, которое долгое время находилась на реконструкции. В субботу «Енисей» проиграл екатеринбургскому «Уралу» (1:2) в матче восьмого тура чемпионата России. Для «Енисея» этот матч стал первым в Красноярске после выхода клуба в РПЛ . Центральный стадион был допущен к проведению матчей РПЛ в виде исключения.