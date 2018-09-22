Арена «Енисея» должна успеть получить сертификат РФС к матчу со «Спартаком»

Директор «Енисея» Денис Рубцов сообщил, что красноярский клуб имеет достаточно времени, чтобы Центральный стадион им. Ленинского комсомола получил сертификат РФС первой категории к следующему домашнему матчу против «Спартака».
Недавно сообщалось, что «Енисей» вернулся на домашнюю арену в Красноярске, которое долгое время находилась на реконструкции. В субботу «Енисей» проиграл екатеринбургскому «Уралу» (1:2) в матче восьмого тура чемпионата России. Для «Енисея» этот матч стал первым в Красноярске после выхода клуба в РПЛ. Центральный стадион был допущен к проведению матчей РПЛ в виде исключения.
У нас есть время, будем работать в этом направлении. Мы рассчитываем сыграть со «Спартаком» в Красноярске.
Болельщики заждались, когда команда приедет к себе на стадион, и обеспечили очень теплую поддержку. Люди готовились и ждали первого матча, для них это был большой праздник.
Впереди еще много работы, нам есть над чем работать, есть к чему стремиться. Будем работать, чтобы было комфортно зрителям, они наши самые главные судьи.