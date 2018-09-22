Гусев: «Еврокубки не повлияют на качество игры ЦСКА и „Спартака“»

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев считает, что еврокубковые матчи не должны повлиять на игру армейцев и «Спартака» во встрече чемпионата России.

Игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы на обе команды перед дерби никак не повлияют. В каком бы состоянии они ни находились, после еврокубков или матчей сборных, дерби есть дерби. Все прекрасно понимают, что значит для одних и для других этот матч, поскольку когда такие игры, все забывают о таких проблемах и играют ради болельщиков, имиджа клуба. Сюжет игры может быть непредсказуем, но я надеюсь, что игра повернется в сторону ЦСКА .