Агент: «Обилие свободных агентов в трансферное окно – это не совпадение»

сегодня, 14:21

Футбольный агент Виктор Панченко прокомментировал тенденции летнего трансферного окна, во время которого случилось много переходов игроков в статусе свободных агентов.

Обилие свободных агентов в летнее трансферное окно – это не совпадение. В большинстве европейских клубов нет денег, Россия – одна из немногих платёжеспособных стран. Весь футбольный мир пуст финансово. Именно поэтому многие стали смотреть на Россию и с удовольствием сюда приезжают. После проведения чемпионата мира стало ещё очевиднее, что Россия – футбольная страна.

Напомним, что недавно экс-футболист «Челси» Джон Терри в качестве свободного агента был близок к переходу в «Спартак», однако в последний момент сделка не состоялась.