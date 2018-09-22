Самый быстрый игрок FIFA 19: «Обогнал бы Болта на 30-метровке с мячом»

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре, ставший самым быстрым футболистом в компьютерном симуляторе FIFA 2019, полагает, что он смог бы посоперничать со знаменитым спринтером Усэйном Болтом в беге на короткие дистанции при условии, что нужно вести мяч.

Приятно стать самым быстрым игроком в FIFA . Но Усэйн Болт начал профессиональную карьеру футболиста, так что в следующем году у меня может появиться соперник.

Очевидно, Болт обогнал бы меня на дистанции в 100 метров и более, но на траве, при условии что нужно вести мяч? Если расстояние 30 метров или чуть больше, я точно выиграю этот забег.

Бежать с мячом и без мяча - это совсем разные вещи. Я много раз тренировался с профессиональными спринтерами, и все они с этим согласны.

Обычно я делаю рывки на 20-30 метров, реже - на 50-60, но ни один футболист не выбежит 100 метров на максимуме. Точно так же и Болту не нужно держать мяч под контролем во время своих беговых занятий.