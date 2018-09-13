Джано и Джикия поставили друг другу рейтинги в FIFA

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Пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик, где защитник Георгий Джикия и хавбек Джано Ананидзе оценили друг с друга с помощью рейтингов компьютерной игры FIFA 19.

🕹 FIFA 19. Джикия и Ананидзе — друг о друге



Георгий и Джано объективно оценили друг друга с помощью рейтингов FIFA , получили свои реальные карточки, а Джикия напрямую обратился к разработчикам игры. 😱



🔴⚪ Смотрим 👇🏻 pic.twitter.com/cDlWjQDkVs — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 сентября 2018 г.