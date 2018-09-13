Джано и Джикия поставили друг другу рейтинги в FIFA

Пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик, где защитник Георгий Джикия и хавбек Джано Ананидзе оценили друг с друга с помощью рейтингов компьютерной игры FIFA 19.
Недавно сообщалось, что три российских клуба появятся в FIFA 19.
|Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд
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|21:00
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|Нумансия
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|Спортинг Х
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|Лас-Пальмас
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|Райо Мах
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|Гранада
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Пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик, где защитник Георгий Джикия и хавбек Джано Ананидзе оценили друг с друга с помощью рейтингов компьютерной игры FIFA 19.
Недавно сообщалось, что три российских клуба появятся в FIFA 19.