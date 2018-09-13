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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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Джано и Джикия поставили друг другу рейтинги в FIFA

сегодня, 16:55

Пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик, где защитник Георгий Джикия и хавбек Джано Ананидзе оценили друг с друга с помощью рейтингов компьютерной игры FIFA 19.

Недавно сообщалось, что три российских клуба появятся в FIFA 19

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Все комментарии
beloff
beloff
сегодня в 17:50
    Заратустра
    Заратустра
    сегодня в 17:46
    Они не скрывают свою гомосексуальную связь. Пупсики уже давно совершили каминг-аут.
    fcspartak
    fcspartak ответил Abverin
    сегодня в 17:45
    Клоунада в стиле одержимых хрюш.
    скажи, а против зенита можно в новой фифе поиграть?))))
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 17:44
    Джано пусть рейтинги себе в больнице ставит. Давно его надо было продать. Только место лега занимает.
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 17:36
    Бездельники!
    Dj Лёха
    Dj Лёха ответил cska.78
    сегодня в 17:32
    Сказал бы я с кем ты индус делишь, да в бан не хочу! Просто гуляй лесом, клоновод!
      cska.78
      cska.78 ответил бесценный
      сегодня в 17:31
      Как ты с озером? Или как стёпка со славновым?
        Ablom
        Ablom
        сегодня в 17:31
        Чего там выставлять, 108-й и есть 108-й, скоро понизится.
        Sergus
        Sergus
        сегодня в 17:29
        Онанидзе с Джикией неразлучные кореша.
        бесценный
        бесценный ответил cska.78
        сегодня в 17:27
        Неразлучные грузины даже койку на двоих делят :)
        Как ты с озером? Или как стёпка со славновым?
        Alista
        Alista
        сегодня в 17:26
        Опять черти чем занимаются.
        КАМЮ
        КАМЮ
        сегодня в 17:25
        А чё, - это у них в тренде.
        После того, как Федун нарисовал СпаМу звёздочки
        Михаил Славнов
        Михаил Славнов
        сегодня в 17:24
        Бред какой-то, это как самому себе оценку в школе в дневник поставить.
        Игорь Солнцев
        Игорь Солнцев
        сегодня в 17:22
        Не хватает ЖигО, он бы им выставил рейтинг.
        Abverin
        Abverin
        сегодня в 17:21
        Клоунада в стиле одержимых хрюш.
        cska.78
        cska.78
        сегодня в 17:21
        Неразлучные грузины даже койку на двоих делят :)
        iNels
        iNels
        сегодня в 17:14
        у жано такой акцент, будто он первый год в россии) а вообще, рейтинги как всегда фифа от балды плюхнула
        iNels
        iNels
        сегодня в 17:10
        эта парочка уже почти переплюнула дуэт "кокорин - мамаев"
        CSKA Rek
        CSKA Rek
        сегодня в 17:05
        Чисто спартаковская муть. Я ..уею
        Беланов
        Беланов
        сегодня в 17:05
        Сильный ход! Наконец спартачам есть чем гордиться!
        нечитайло
        нечитайло
        сегодня в 17:01
        это уже успех
        Олeневод
        Олeневод
        сегодня в 16:57
        И резко выиграли ЛЧ для пупсиков
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