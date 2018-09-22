Оганесян: «Как сплавляли Эмери, так хотят поступить и с Каррерой»

Футбольный агент Валерий Оганесян дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ ЦСКА - «Спартак».

У «Спартака» бардак, опять разборки. Как сплавляли Эмери, так сейчас хотят поступить и с Каррерой.

У ЦСКА есть стабильность, коллективная работа. В одном из интервью я сказал, что Гинер — это Халк, а Федун — Кирилл Комбаров. После того как перестали играть все ветераны, Гинер за короткий срок собрал симпатичную команду. Этот ЦСКА на дистанции может составить конкуренцию «Зениту».

Не понимаю, как «Спартак» мог взять Еременко. Взяли бы еще Диего Армандо и Каниджу и втроем после матча заряжали бы друг друга… После всего, что ЦСКА для Еременко сделал, тот взял и перешел в стан главного врага.