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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
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11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:1 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1.30 4.80 14.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:2 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 21.00 8.40 1.135
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:5 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 15.00 7.80 1.173
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
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Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе 0:2 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
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Оганесян: «Как сплавляли Эмери, так хотят поступить и с Каррерой»

сегодня, 22:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Футбольный агент Валерий Оганесян дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ ЦСКА - «Спартак».

У «Спартака» бардак, опять разборки. Как сплавляли Эмери, так сейчас хотят поступить и с Каррерой.

У ЦСКА есть стабильность, коллективная работа. В одном из интервью я сказал, что Гинер — это Халк, а Федун — Кирилл Комбаров. После того как перестали играть все ветераны, Гинер за короткий срок собрал симпатичную команду. Этот ЦСКА на дистанции может составить конкуренцию «Зениту».

Не понимаю, как «Спартак» мог взять Еременко. Взяли бы еще Диего Армандо и Каниджу и втроем после матча заряжали бы друг друга… После всего, что ЦСКА для Еременко сделал, тот взял и перешел в стан главного врага.

Глушаков — следствие болезни российского футбола. Хороший парень, но в России таких парней нечем мотивировать. Чего добилось руководство с лимитом? Это наша вина, мы их избаловали. За ромбик умирать? Раньше поколение Цымбаларя и Тихонова брало чемпионства подряд и были простыми ребятами, а тут выиграли один чемпионат и с ума сошли. Думаю, что счет будет 3:1. Уверенная победа ЦСКА.

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Порядочная свинья
Порядочная свинья ответил VIC2
сегодня в 23:17
Кто вы, мистер Оганесян? 25 лет Валерий Станиславович занялся агентской деятельностью. И достаточно успешно: уже в 2008 он сотрудничал с ЦСКА, «Локомотивом», «Уралом». В интервью одному из армянских изданий Оганесян заявил, что его мечтой является создание армянского футбольного клуба в России Финансовый аудит, проведённый в клубе "Арарат" после ухода с должности президента и генерального директора Валерия Оганесяна по состоянию здоровья, выявил исчезновение со счёта клуба 20 млн. рублей, выведенные на счета Оганесяна. Клуб оперативно обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следователи приняли заявление и начали проверку, – сказано в сообщении клуба. АиФ.ru восстанавливает хронику армянского детектива и выуживает некоторые факты биографии бывшего президента клуба Валерия Оганесяна, который на излёте августа исчез с радаров, прихватив с собой 20 миллионов из клубной кассы.
Судя по досье, такой же прощелыга, как и Женька харьковский, тем более сотрудничал с армейцами
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:16
Скандалы - это уже нормальное состояние Спартака. Каждый сезон не обходится без восстания "рабов". Люди хотят на свободу и даже высокая з\п не держит!!!
Порядочная свинья
Порядочная свинья
сегодня в 23:15
S010386A
S010386A ответил VIC2
сегодня в 23:10
Кто вы, мистер Оганесян? 25 лет Валерий Станиславович занялся агентской деятельностью. И достаточно успешно: уже в 2008 он сотрудничал с ЦСКА, «Локомотивом», «Уралом». В интервью одному из армянских изданий Оганесян заявил, что его мечтой является создание армянского футбольного клуба в России Финансовый аудит, проведённый в клубе "Арарат" после ухода с должности президента и генерального директора Валерия Оганесяна по состоянию здоровья, выявил исчезновение со счёта клуба 20 млн. рублей, выведенные на счета Оганесяна. Клуб оперативно обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следователи приняли заявление и начали проверку, – сказано в сообщении клуба. АиФ.ru восстанавливает хронику армянского детектива и выуживает некоторые факты биографии бывшего президента клуба Валерия Оганесяна, который на излёте августа исчез с радаров, прихватив с собой 20 миллионов из клубной кассы.
Кто бы он не был, он сказал все по делу..., готовьтесь к ФНЛу, уважаемый
За адекватность
За адекватность
сегодня в 23:04
"Раньше поколение Цымбаларя и Тихонова брало чемпионства подряд и были простыми ребятами" Вы извините, но есть те кто помнят как Спартак с Динамо Киев раздербанили всех более менее толковых футболистов на постсоветском пространстве, и были постоянными чемпионами своих стран. Сейчас нормальный чемпионат.и за чемпионство бьются, а в те времена, чемпион был известен до начала.
mangoх12
mangoх12 ответил VIC2
сегодня в 23:03
Кто вы, мистер Оганесян? 25 лет Валерий Станиславович занялся агентской деятельностью. И достаточно успешно: уже в 2008 он сотрудничал с ЦСКА, «Локомотивом», «Уралом». В интервью одному из армянских изданий Оганесян заявил, что его мечтой является создание армянского футбольного клуба в России Финансовый аудит, проведённый в клубе "Арарат" после ухода с должности президента и генерального директора Валерия Оганесяна по состоянию здоровья, выявил исчезновение со счёта клуба 20 млн. рублей, выведенные на счета Оганесяна. Клуб оперативно обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следователи приняли заявление и начали проверку, – сказано в сообщении клуба. АиФ.ru восстанавливает хронику армянского детектива и выуживает некоторые факты биографии бывшего президента клуба Валерия Оганесяна, который на излёте августа исчез с радаров, прихватив с собой 20 миллионов из клубной кассы.
а что он не так сказал ? В чем то соврал ?
VIC2
VIC2
сегодня в 23:02
Кто вы, мистер Оганесян?

25 лет Валерий Станиславович занялся агентской деятельностью. И достаточно успешно: уже в 2008 он сотрудничал с ЦСКА, «Локомотивом», «Уралом».

В интервью одному из армянских изданий Оганесян заявил, что его мечтой является создание армянского футбольного клуба в России

Финансовый аудит, проведённый в клубе "Арарат" после ухода с должности президента и генерального директора Валерия Оганесяна по состоянию здоровья, выявил исчезновение со счёта клуба 20 млн. рублей, выведенные на счета Оганесяна. Клуб оперативно обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следователи приняли заявление и начали проверку, – сказано в сообщении клуба.

АиФ.ru восстанавливает хронику армянского детектива и выуживает некоторые факты биографии бывшего президента клуба Валерия Оганесяна, который на излёте августа исчез с радаров, прихватив с собой 20 миллионов из клубной кассы.
drug01
drug01
сегодня в 23:01
Спартак любит менять тренеров!
VV V
VV V
сегодня в 22:42
Спартак-это богатое 77 !!!
cpartak60
cpartak60
сегодня в 22:38
ЗАВТРА ВСЕ ВЫЯСНИТСЯ!!!ВПЕРЕД СПАРТАК!!!
VV V
VV V
сегодня в 22:36
Оганесян, вообще, должен быть сейчас в Ереване....."лавчи"......
Пепс
Пепс
сегодня в 22:27
Дыыыы .. Спартак звезданулся от своего чемпионства..... А Глушака давно нв было турнуть ... Касталом тот еще ... Не успевает постоянно и бьет по ногам ... Его удалять можно в каждом матче.... Хорошо што Космо Стас его в сборную не взял на ЧМ...вовремя одумался ....
Мысыктар
Мысыктар ответил Sunny.
сегодня в 22:19
"Не понимаю, как «Спартак» мог взять Еременко. Взяли бы еще Диего Армандо и Каниджу и втроем после матча заряжали бы друг друга… После всего, что ЦСКА для Еременко сделал, тот взял и перешел в стан главного врага." Валерий озвучил то, что давно на виду, клуб ЦСКА про наркошу старается не высказываться, хотя пожелали ему - скатертью дорога. Понабрали всяких наркош , ленятев зулусов .алкашей и надеются на свисток Егорова.. Скажем НЕТ Федунским игрыщам!
точно наркоманы и алкаши))
Alista
Alista
сегодня в 22:17
Пупсики скоро съедут из тройки лидеров и поедут в направлении пердива.
Sunny.
Sunny.
сегодня в 22:14
"Не понимаю, как «Спартак» мог взять Еременко. Взяли бы еще Диего Армандо и Каниджу и втроем после матча заряжали бы друг друга… После всего, что ЦСКА для Еременко сделал, тот взял и перешел в стан главного врага."

Валерий озвучил то, что давно на виду, клуб ЦСКА про наркошу старается не высказываться, хотя пожелали ему - скатертью дорога. Понабрали всяких наркош , ленятев зулусов .алкашей и надеются на свисток Егорова.. Скажем НЕТ Федунским игрыщам!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:09
эти разборки и конфликты до хорошего не доведут.только на руку соперникам.
Вот поэтому фк ЦСКА выиграет у Спартака
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