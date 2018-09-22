Ганчаренко: «ЦСКА чуть недобрал очков на старте сезона»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко оценил начало сезона в чемпионате России для «армейцев». После семи туров в активе ЦСКА двенадцать очков и пятое место в турнирной таблице.

Если оценивать качество игры, показанное нами в последних матчах перед сентябрьским перерывом на игры сборных, присутствует небольшое сожаление. Из-за того, что мы чуть недобрали очков.

Наверное, будь у нас побольше времени в нынешнем составе, мы бы лучше выступили в матчах против «Крыльев Советов» или «Енисея», при всем уважении к этим командам. Набери мы на пару очков больше, можно было бы оценить стартовый отрезок как очень неплохой.