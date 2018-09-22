Ганчаренко: «ЦСКА чуть недобрал очков на старте сезона»

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 Идет второй тайм, 56’ Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб УфаУфа 2.28 2.20 6.50
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 Идет второй тайм, 52’ Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:0 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1.30 4.80 14.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 42’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:1 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 21.00 8.40 1.135
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:5 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 15.00 7.80 1.173
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.191 7.30 14.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
19:30 45’ Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 0:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 7.20 3.85 1.54
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 44’ Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.23 7.60 14.00
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.04 3.56 1.98
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Ганчаренко: «ЦСКА чуть недобрал очков на старте сезона»

сегодня, 19:20

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко оценил начало сезона в чемпионате России для «армейцев». После семи туров в активе ЦСКА двенадцать очков и пятое место в турнирной таблице.

Если оценивать качество игры, показанное нами в последних матчах перед сентябрьским перерывом на игры сборных, присутствует небольшое сожаление. Из-за того, что мы чуть недобрали очков.

Наверное, будь у нас побольше времени в нынешнем составе, мы бы лучше выступили в матчах против «Крыльев Советов» или «Енисея», при всем уважении к этим командам. Набери мы на пару очков больше, можно было бы оценить стартовый отрезок как очень неплохой.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:12
Есть все предпосылки завтра взять 3 очка у СпаМа.
Удачи ЦСКА в дерби.
Sergus
Sergus
сегодня в 20:09
С пупсиками доберет.
Miaf
Miaf
сегодня в 20:08
Ничего зимой появится Селюк и найдет вам перспективного Ласину
МапС
МапС
сегодня в 20:04
У коней с очками пока перебор.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:03
Витя , не надо!!! Все думали, что будет гораздо хуже, но все идет нормально. Пацаны мужают быстрее чем ожидалось. А могло быть и хуже...
Удачи ЦСКА в дерби!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 19:59
Ничего, нагоним.
drug01
drug01
сегодня в 19:54
Сейчас главное надо отправить спартачей к Глушакову в баню!!!!!!
Jum13
Jum13 ответил MAUS
сегодня в 19:47
Скажу так цска хапнул лишнее очко с пенальти на Марио. С Енисеем так вообще отскочили))))
Ты такой смешной
CSKA Rek
CSKA Rek
сегодня в 19:46
не навязчивый посыл спартачам, что завтра ЦСКА очки ни кому не отдаст
Олeневод
Олeневод
сегодня в 19:45
Завтра пупсиков обойдёте
MAUS
MAUS
сегодня в 19:43
Скажу так цска хапнул лишнее очко с пенальти на Марио.
С Енисеем так вообще отскочили))))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:43
надо включаться в работу и приблизиться к лидеру
Sunny.
Sunny.
сегодня в 19:37
терять больше нельзя
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