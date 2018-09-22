Ловчев: «Крупного счета в матче „Зенит“ - „Локо“ точно не будет»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив».

«Локо» сейчас переживает не лучший период, но надо помнить, что это очень опытная команда. Проблема сейчас одна: команде очень тяжело даются голы. Но оборона для России очень приличная, и Гильерме надежный, опытный вратарь.

Надежности обороны «Локомотива» вполне достаточно, чтобы сдержать Дзюбу, Ерохина или Дриусси. Крупного счета точно не будет. Либо в один мяч выиграет «Зенит», либо ничья.