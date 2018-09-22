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Кононов: «Нельзя так играть при счете 2:0»

сегодня, 21:10
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов остался недоволен действиями своих подопечных в матче с «Рубином» (2:2), в котором туляки упустили преимущество в два гола.

Вели 2:0, но не выиграли. Это, конечно, неудовлетворительно. Все ребята переживают и понимают, что допустили ошибки в конце. В первую очередь, из-за того, что низко сели и начали сохранять счет. Это недопустимо. Нужно не сохранять счет, а играть при любых обстоятельствах, играть все 90 минут. Можно не прессинговать высоко, но играть в отборе в середине поля, на своей половине так, чтобы у нас был мяч. Но мы отдали и пространство, и мяч. Поэтому получилась такая концовка. Хотя до этого мы играли достаточно неплохо.

Мы провально провели концовку. Нельзя так играть при счете 2:0. Пропустить сразу гол, плюс пенальти. От этого негатива нужно уходить и работать, чтобы двигаться, забивать. Ни в коем случае нельзя стоять и смотреть, как соперник забивает.

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Все комментарии
mars6791
mars6791
сегодня в 22:19
Рубиновые молодцы - учатся делать результат при плохой игре, выходить из сложных положений.
Sergus
Sergus
сегодня в 22:11
Подарили ничью рубину.
pomor45
pomor45
сегодня в 22:05
Невезучий этот Кононов.
drug01
drug01
сегодня в 22:00
Надо было сушить игру!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 21:28
да засада
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