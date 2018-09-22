Бердыев: «Полтора тайма „Рубина“ на поле не было»

Наставник «Рубина» Курбан Бердыев в эфире канала «Матч Премьер» прокомментировал итоги встречи 8-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:2).

Сложно объяснить, почему матч получился таким неровным. Полтора тайма нас не было, и только после второго мяча появилась та команда, которую хотелось бы видеть. Даже незабитый пенальти не сломил ребят — вот это радует. Будем работать. Две игры подряд провели неважно, поэтому есть определённые моменты, над которым нужно много работать.



Две замены в перерыве? Откровенно слабо Полоз сыграл, а Чико — это вынужденная замена.



Вообще, у нас пенальтистом является Полоз, а Байрамян, как мне показалось, неплохо бил 11-метровые на тренировках, поэтому сказал ему, чтобы сегодня бил он. Почему не Азмун? Он плохо бьёт пенальти на тренировках.



Нам нужно понимать, что последние 30 минут мы структурно правильно располагались, и сопернику в это время было сложно. А полтора тайма этого не было.