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Бердыев: «Полтора тайма „Рубина“ на поле не было»

сегодня, 19:02
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Наставник «Рубина» Курбан Бердыев в эфире канала «Матч Премьер» прокомментировал итоги встречи 8-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:2).

Сложно объяснить, почему матч получился таким неровным. Полтора тайма нас не было, и только после второго мяча появилась та команда, которую хотелось бы видеть. Даже незабитый пенальти не сломил ребят — вот это радует. Будем работать. Две игры подряд провели неважно, поэтому есть определённые моменты, над которым нужно много работать. 

Две замены в перерыве? Откровенно слабо Полоз сыграл, а Чико — это вынужденная замена. 

Вообще, у нас пенальтистом является Полоз, а Байрамян, как мне показалось, неплохо бил 11-метровые на тренировках, поэтому сказал ему, чтобы сегодня бил он. Почему не Азмун? Он плохо бьёт пенальти на тренировках. 

Нам нужно понимать, что последние 30 минут мы структурно правильно располагались, и сопернику в это время было сложно. А полтора тайма этого не было.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
сегодня в 19:54
Да , полтора тайма нас не было .... Курбан Бекиевич а у команды просто бешенный резерв )))) что будет с соперником если мы тайм начнем играть , а потом и 2 )))
loko7
loko7
сегодня в 19:17
Отличный матч выдали команды!
Abverin
Abverin
сегодня в 19:03
Ничья не по игре.
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