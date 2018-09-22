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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб УфаУфа 2.28 2.20 6.50
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:1 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1.30 4.80 14.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:2 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 21.00 8.40 1.135
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.191 7.30 14.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 1:2 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 33.00 5.55 1.194
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе 0:2 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 Идет первый тайм, 30’ Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 0:0 Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.32 5.40 9.50
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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Карпин: «Не буду говорить, что конкретно не получилось»

сегодня, 21:49
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью своих подопечных в игре с «Уфой» (0:0).

– По окончании матча было очень заметно ваше разочарование. Это от результата или от средств, которыми команда пыталась его добиться?

– Средства были не те, потому и результат не тот. И от того, и от другого.

– А можно конкретнее – что именно делалось не так?

– Ну это нужен долгий разбор с видео, что надо было делать и чего не надо было. Я с командой такой разбор проведу.

– То есть план на игру не выполнила команда?

– Что значит «план не выполнила»?

– Ну вашу установку на игру?

– Что значит «установка»? Может, я говорил им бить всем по «девяткам». Я ж не буду вам говорить, что конкретно говорил и что не получилось.

– В атаке что именно не получилось? Например, забросы на Ионова не проходили...

– В такой игре и не может проходить то, что вы называете забросами на Ионова. Тут бежать особо некуда. Тут нужна техника, более тонкая, чем когда есть 50 метров пустого пространства.

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Все комментарии
loko7
loko7
сегодня в 22:16
Конкретно не получилось забить гол.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:07
Карпин просто молодец. Утирает нос поклонникам туркмена по полной. Тот таскает с собой обойму своих "вассалов", а этот пришел на разоренное туркменом место и вот действительно из ничего создает новую боеспособную команду!!!
Удачи Ростову в дальнейшем!!!
Kurtd
Kurtd
сегодня в 21:56
Карпин классный мужик, но ему бы чуть больше юмора, чтоб журналюг на место ставить - цены бы не было)
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:56
Георгич,ты лучший
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