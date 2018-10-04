Милика ограбили после матча «Наполи» — «Ливерпуль»

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04 октября 2018, 13:08

Нападающий «Наполи» подвергся разбойному нападению после победы команды над «Ливерпулем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Итальянская пресса сообщает, что инцидент произошел в ночь после игры. Польский футболист направлялся домой на своем автомобиле ночью, но дорогу ему перегородил мотоцикл с двумя грабителями в шлемах. Один из них подошел к машине и направил пистолет на Милика, сказав тому отдать часы Rolex, стоимость которых оценивается в 20 тыс. евро. Футболист не стал оказывать сопротивление и послушал преступников, после чего те скрылись. Полиция уже начала расследование.