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Милика ограбили после матча «Наполи» — «Ливерпуль»

04 октября 2018, 13:08
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик подвергся разбойному нападению после победы команды над «Ливерпулем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Итальянская пресса сообщает, что инцидент произошел в ночь после игры. Польский футболист направлялся домой на своем автомобиле ночью, но дорогу ему перегородил мотоцикл с двумя грабителями в шлемах. Один из них подошел к машине и направил пистолет на Милика, сказав тому отдать часы Rolex, стоимость которых оценивается в 20 тыс. евро. Футболист не стал оказывать сопротивление и послушал преступников, после чего те скрылись. Полиция уже начала расследование.

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sir_Alex
sir_Alex
04 октября 2018 в 15:56
Юг Италии, что вы хотите!
Naimi Nabi
Naimi Nabi
04 октября 2018 в 14:56
не в те руки были значит часы
ДСА
ДСА
04 октября 2018 в 13:54
Сыкун.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
04 октября 2018 в 13:10
Наверное это был Дзвинка :)
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