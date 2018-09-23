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Россия. ФНЛ 2018/2019, 13 тур 1 X 2
10:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 1.97 2.90 5.00
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1.89 3.38 4.40
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СочиСочи -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 1.77 3.23 5.08
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 1.90 3.23 4.23
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2.37 3.23 3.09
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 1.72 3.86 5.55
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнц 1.63 4.30 5.90
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 2.90 3.56 2.43
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 5.75 4.32 1.61
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Матч в Англии перенесли из-за сердечного приступа у болельщика перед игрой

сегодня, 00:06
БарнслиЛоготип футбольный клуб Барнсли-:-Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон АльбионВчера в 17:00 Матч перенесен

Матч третьего по силе дивизиона Англии «Барнсли» - «Бертон Альбион» был перенесен, поскольку понадобилась помощь одному из болельщиков, перенесшему сердечный приступ. Мужчине стало плохо незадолго до начала игры, во время разминки команд. Для его спасения был задействован вертолет скоро помощи, который забрал болельщика прямо со стадиона и доставил в больницу. Сейчас он находится в стабильном, но тяжелом состоянии. 

После совещания игру решено было перенести.

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Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 00:33
То чувство когда на третьем дивизионе Англии, больше народа чем на матчах коней
consol
consol
сегодня в 00:11
3 по силе дивизион..
у нас там присутствие врача спорный вопрос)
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