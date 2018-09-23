Матч в Англии перенесли из-за сердечного приступа у болельщика перед игрой

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Матч третьего по силе дивизиона Англии «Барнсли» - «Бертон Альбион» был перенесен, поскольку понадобилась помощь одному из болельщиков, перенесшему сердечный приступ. Мужчине стало плохо незадолго до начала игры, во время разминки команд. Для его спасения был задействован вертолет скоро помощи, который забрал болельщика прямо со стадиона и доставил в больницу. Сейчас он находится в стабильном, но тяжелом состоянии.

После совещания игру решено было перенести.