Кокорин и Мамаев примут участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи

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18 октября 2018, 13:19

Футболисты и смогут участвовать в процессах по жалобам на их арест через видеосвязь из СИЗО «Бутырка». Об этом рассказала руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Все фигуранты дела будут участвовать в заседаниях посредством видеоконференцсвязи.

Заседание пройдет 19 октября и начнется в 10 утра. Игроки хотят обжаловать их заключение под стражу до 8 декабря.