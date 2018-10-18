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Кокорин и Мамаев примут участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи

18 октября 2018, 13:19

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут участвовать в процессах по жалобам на их арест через видеосвязь из СИЗО «Бутырка». Об этом рассказала руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Все фигуранты дела будут участвовать в заседаниях посредством видеоконференцсвязи.

Заседание пройдет 19 октября и начнется в 10 утра. Игроки хотят обжаловать их заключение под стражу до 8 декабря

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Все комментарии
Знатог
Знатог
18 октября 2018 в 21:56
Будут их показывать? Типа "Казённый дом-2".
lobsterdam
lobsterdam ответ Морозовский (комментарий удален) (раскрыть)
18 октября 2018 в 20:54
ну вообще-то это сделано для удобства, в том числе подследственных, т.к. доставка в суд из СИЗО - это целая эпопея, сопряженная с отсутствием питания (т.к. они числятся за изолятором) в течение практически целого дня и сидением в небольшом по размеру изолированном помещении в течение неопределенного времени в ожидании своей очереди. в суде и потом в ожидании обратной доставки. Да и видео дает полное ощущение присутствия. Удобно для всех, в т.ч. для суда тоже.
drug01
drug01
18 октября 2018 в 18:08
Видно скоро домой...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 октября 2018 в 17:54
Все ясно! Это чтоб их туда - сюда не возить!!! Придется под арестом парням посидеть!!!
pomor45
pomor45
18 октября 2018 в 17:45
Видеосвязь в стиле видеоролика в Питере пить.
Кочегар 68
Кочегар 68
18 октября 2018 в 17:30
Очень им понравилось в СИЗО,даже не хотят уезжать. А на зоне еще интересней.
EAGinLE
EAGinLE ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
18 октября 2018 в 17:13
В допросных комнатах стулья прикручены к полу .
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
18 октября 2018 в 16:23
Нужно бы наказать по полной,но все равно ,думаю если есть хоть малейшая возможность ,то дать условный срок,вспомните люди,кто старше их возрастом свою молодость,этим все сказано.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ Sysanin101 (раскрыть)
18 октября 2018 в 16:07
Вот тебя "штырит"!.... Это ж чего такого надо употребить, чтобы стать высококлассным юристом, общественным обвинителем-правдорубом да ещё и непредвзятым экспертом по соц. опросам? ;)
1) это чего же такого эти злодеи-рецидивисты наворотили, чтобы им сразу по первому же эпизоду "семерик" (то бишь, максимум по статье) впаяли? Наверное троих ментов при исполнении в инвалидные коляски посадили и заодно ещё и ГосДуму поджечь пытались, только, видимо, об этом только тебе известно...
По твоей логике четверть мужского населения РФ от 20 до 40-45 лет должны были в местах определённых судом чалиться от года до трёх-четырёх лет. Если что, даже нокдаун определяется медиками как лёгкое сотрясение мозга, что в судебной медицине квалифицируется как..... "телесные повреждения средней тяжести". Мысль уловил? По твоей логике - от трёх и выше. А ведь такое во многих обычных драках происходит, и далеко не всегда в них закоренелые уголовники участвуют.

2) Ну а уж твои стат.выкладки - это вообще что-то с чем-то, ржунимагу))))))))))))
С 7% купленного Кокошей с Мамашей ВЦИОМа из воздуха до "объективных" 86,5%()))))))) раздуть, тут даже англосаксы с ихним Скрипалём от зависти сдохнут. Кстати, а чё 86,5, в не 87 или 88, для пущей достоверности?
И вывод, убивающий прямо в сердце своей искренней убеждённостью:
" Следовательно:
Подавляющее число россиян выступают за то, чтобы Кокорина и Мамаева ПОСАДИЛИ на 7 лет лишения свободы!"
Браво! Достойная концовка!!! =D =D =D =D
ЗЫ: и вообще, чё ты в столь пронзительном вопле правозащитника с "шифтами" так часто маешься? Надавил бы уже на КАПС и долбил бы, не останавливаясь. Глядишь, ещё на чё-нить новенькое нам глаза открыл.
Кстати, не за Спартак, часом, болеешь? ;)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 октября 2018 в 15:43
По видио главное стулом не до тянуться до своих визави.
Остапчук 67
Остапчук 67
18 октября 2018 в 15:25
Им нужно думать о том, чтобы избежать реального срока.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
18 октября 2018 в 15:20
Как космонавты с Центром Управления.
морозз
морозз
18 октября 2018 в 15:17
На видеоконференции со стороны каторжан будет присутствовать Миллер со всем газовым конгломератом а со стороны потерпевших адвокат работающий в одной из структур Газпрома! Наверное не выпустят?
Санчо Панса
Санчо Панса
18 октября 2018 в 15:09
Вот такие вот для них поблажки сделаны! Ну еще бы) Они себе это могут вполне позволить.
Footbolista
Footbolista ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
18 октября 2018 в 14:34
А возможно скоро опять на яхте будут вспоминать, как в бутырке чалились)...
Sysanin101
Sysanin101
18 октября 2018 в 14:34
И Мамаев и Кокорин представляют БОЛЬШУЮ опасность для общества и следствия!
Отменять срок ареста категорически НЕЛЬЗЯ!
Они должны быть под арестом 2 месяца на период предварительного следствия.
А там дело передадут в суд и суд вынесет им суровый приговор!
Мамаев и Кокорин ПРИЧАСТНЫ к совершению деяний подпадающих под признаки хулиганства ч.2 ст 213 УК РФ!

Процент людей, которые требуют ПОСАДИТЬ Кокорина и Мамаева в колонию, намного выше заявленных ВЦИОМ.
7% это только те, кто высказался при опросе, как наказать подозреваемых Кокорина и Мамаева конкретно, с указанием срока лишения свободы.
Однако, 48% к тем 7%, высказались за то, чтобы Кокорина и Мамаева наказали по закону, как это предусмотрено в УК РФ!
А закон в УК РФ устанавливает по ч. 2 ст.213 УК РФ наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
Таким образом, общая цифра процентов будет равна 48% + 7% равно и получаем 55%.
Но и общественность, требуя заслуженное наказание для Кокорина и Мамаева, высказывается ПРЕДЕЛЬНО ясно.
Они должны быть НАКАЗАНЫ по всей строгости закона.
А такой процент, требующих для них наказание, намного выше и превышает 55%, указанных во ВЦИОМ, - неофициальных почти 86.5%!
Следовательно:
Подавляющее число россиян выступают за то, чтобы Кокорина и Мамаева ПОСАДИЛИ на 7 лет лишения свободы!
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!!!
denmig
denmig
18 октября 2018 в 14:08
Чего толку их возить туда-сюда, - все равно жалобы не удовлетворят!
Василий 50
Василий 50
18 октября 2018 в 14:05
Надо установить в их нынешние жилища камеры.
Тогда те, кто очень этого хочет, смогут наблюдать за недоносками в режиме реального времени.
CSKA Rek
CSKA Rek
18 октября 2018 в 14:04, ред.
без отрыва от тренировок. Некогда им по заседаниям мотаться, они делом заняты.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 октября 2018 в 13:53
Задолбали уже новости об этих уродах.
clop
clop
18 октября 2018 в 13:49
Еда из ресторана, суд по видеосвязи - хорошо сидят. Заседание в 10 утра рановато, конечно. Мальчики не успеют выспаться как следует.
Dominators
Dominators
18 октября 2018 в 13:46
А с борта МКАЭС была бы круче видеоконференция .Запустить этих 56оидов в космос и ... забыть про них .Совсем забыть ..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября 2018 в 13:45
Че за хрень придумана? Решили сэкономить на охране и перевозке?
Или это привелегия ВИП персон?
Константин Изюмников
Константин Изюмников
18 октября 2018 в 13:44
Скоро и приговоры начнут выносить через видеосвязь. Закрывать будут людей которых ни разу в жизни не видели.
Олeневод
Олeневод
18 октября 2018 в 13:43
Вот это тема , не ну уничтожение пожилых людей - это в порядке вещей
ДСА
ДСА
18 октября 2018 в 13:38
Это типа системы ВАР в футболе.
KURUM
KURUM
18 октября 2018 в 13:34
Может и сидеть теперь онлайн будут..
чемпионство с душком
чемпионство с душком
18 октября 2018 в 13:27
стул хоть дадут на конференции?
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