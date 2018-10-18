Кокорин и Мамаев примут участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут участвовать в процессах по жалобам на их арест через видеосвязь из СИЗО «Бутырка». Об этом рассказала руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Все фигуранты дела будут участвовать в заседаниях посредством видеоконференцсвязи.
Заседание пройдет 19 октября и начнется в 10 утра. Игроки хотят обжаловать их заключение под стражу до 8 декабря.
1) это чего же такого эти злодеи-рецидивисты наворотили, чтобы им сразу по первому же эпизоду "семерик" (то бишь, максимум по статье) впаяли? Наверное троих ментов при исполнении в инвалидные коляски посадили и заодно ещё и ГосДуму поджечь пытались, только, видимо, об этом только тебе известно...
По твоей логике четверть мужского населения РФ от 20 до 40-45 лет должны были в местах определённых судом чалиться от года до трёх-четырёх лет. Если что, даже нокдаун определяется медиками как лёгкое сотрясение мозга, что в судебной медицине квалифицируется как..... "телесные повреждения средней тяжести". Мысль уловил? По твоей логике - от трёх и выше. А ведь такое во многих обычных драках происходит, и далеко не всегда в них закоренелые уголовники участвуют.
2) Ну а уж твои стат.выкладки - это вообще что-то с чем-то, ржунимагу))))))))))))
С 7% купленного Кокошей с Мамашей ВЦИОМа из воздуха до "объективных" 86,5%()))))))) раздуть, тут даже англосаксы с ихним Скрипалём от зависти сдохнут. Кстати, а чё 86,5, в не 87 или 88, для пущей достоверности?
И вывод, убивающий прямо в сердце своей искренней убеждённостью:
" Следовательно:
Подавляющее число россиян выступают за то, чтобы Кокорина и Мамаева ПОСАДИЛИ на 7 лет лишения свободы!"
Браво! Достойная концовка!!! =D =D =D =D
ЗЫ: и вообще, чё ты в столь пронзительном вопле правозащитника с "шифтами" так часто маешься? Надавил бы уже на КАПС и долбил бы, не останавливаясь. Глядишь, ещё на чё-нить новенькое нам глаза открыл.
Кстати, не за Спартак, часом, болеешь? ;)))
1) это чего же такого эти злодеи-рецидивисты наворотили, чтобы им сразу по первому же эпизоду "семерик" (то бишь, максимум по статье) впаяли? Наверное троих ментов при исполнении в инвалидные коляски посадили и заодно ещё и ГосДуму поджечь пытались, только, видимо, об этом только тебе известно...
По твоей логике четверть мужского населения РФ от 20 до 40-45 лет должны были в местах определённых судом чалиться от года до трёх-четырёх лет. Если что, даже нокдаун определяется медиками как лёгкое сотрясение мозга, что в судебной медицине квалифицируется как..... "телесные повреждения средней тяжести". Мысль уловил? По твоей логике - от трёх и выше. А ведь такое во многих обычных драках происходит, и далеко не всегда в них закоренелые уголовники участвуют.
2) Ну а уж твои стат.выкладки - это вообще что-то с чем-то, ржунимагу))))))))))))
С 7% купленного Кокошей с Мамашей ВЦИОМа из воздуха до "объективных" 86,5%()))))))) раздуть, тут даже англосаксы с ихним Скрипалём от зависти сдохнут. Кстати, а чё 86,5, в не 87 или 88, для пущей достоверности?
И вывод, убивающий прямо в сердце своей искренней убеждённостью:
" Следовательно:
Подавляющее число россиян выступают за то, чтобы Кокорина и Мамаева ПОСАДИЛИ на 7 лет лишения свободы!"
Браво! Достойная концовка!!! =D =D =D =D
ЗЫ: и вообще, чё ты в столь пронзительном вопле правозащитника с "шифтами" так часто маешься? Надавил бы уже на КАПС и долбил бы, не останавливаясь. Глядишь, ещё на чё-нить новенькое нам глаза открыл.
Кстати, не за Спартак, часом, болеешь? ;)))
Отменять срок ареста категорически НЕЛЬЗЯ!
Они должны быть под арестом 2 месяца на период предварительного следствия.
А там дело передадут в суд и суд вынесет им суровый приговор!
Мамаев и Кокорин ПРИЧАСТНЫ к совершению деяний подпадающих под признаки хулиганства ч.2 ст 213 УК РФ!
Процент людей, которые требуют ПОСАДИТЬ Кокорина и Мамаева в колонию, намного выше заявленных ВЦИОМ.
7% это только те, кто высказался при опросе, как наказать подозреваемых Кокорина и Мамаева конкретно, с указанием срока лишения свободы.
Однако, 48% к тем 7%, высказались за то, чтобы Кокорина и Мамаева наказали по закону, как это предусмотрено в УК РФ!
А закон в УК РФ устанавливает по ч. 2 ст.213 УК РФ наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
Таким образом, общая цифра процентов будет равна 48% + 7% равно и получаем 55%.
Но и общественность, требуя заслуженное наказание для Кокорина и Мамаева, высказывается ПРЕДЕЛЬНО ясно.
Они должны быть НАКАЗАНЫ по всей строгости закона.
А такой процент, требующих для них наказание, намного выше и превышает 55%, указанных во ВЦИОМ, - неофициальных почти 86.5%!
Следовательно:
Подавляющее число россиян выступают за то, чтобы Кокорина и Мамаева ПОСАДИЛИ на 7 лет лишения свободы!
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!!!
Отменять срок ареста категорически НЕЛЬЗЯ!
Они должны быть под арестом 2 месяца на период предварительного следствия.
А там дело передадут в суд и суд вынесет им суровый приговор!
Мамаев и Кокорин ПРИЧАСТНЫ к совершению деяний подпадающих под признаки хулиганства ч.2 ст 213 УК РФ!
Процент людей, которые требуют ПОСАДИТЬ Кокорина и Мамаева в колонию, намного выше заявленных ВЦИОМ.
7% это только те, кто высказался при опросе, как наказать подозреваемых Кокорина и Мамаева конкретно, с указанием срока лишения свободы.
Однако, 48% к тем 7%, высказались за то, чтобы Кокорина и Мамаева наказали по закону, как это предусмотрено в УК РФ!
А закон в УК РФ устанавливает по ч. 2 ст.213 УК РФ наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
Таким образом, общая цифра процентов будет равна 48% + 7% равно и получаем 55%.
Но и общественность, требуя заслуженное наказание для Кокорина и Мамаева, высказывается ПРЕДЕЛЬНО ясно.
Они должны быть НАКАЗАНЫ по всей строгости закона.
А такой процент, требующих для них наказание, намного выше и превышает 55%, указанных во ВЦИОМ, - неофициальных почти 86.5%!
Следовательно:
Подавляющее число россиян выступают за то, чтобы Кокорина и Мамаева ПОСАДИЛИ на 7 лет лишения свободы!
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!!!
Тогда те, кто очень этого хочет, смогут наблюдать за недоносками в режиме реального времени.
Тогда те, кто очень этого хочет, смогут наблюдать за недоносками в режиме реального времени.
Или это привелегия ВИП персон?
Или это привелегия ВИП персон?