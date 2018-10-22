Масалитин: «Конфликт с Глушаковым повлиял на увольнение Карреры»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал увольнение Массимо Карреры.
Руководство клуба могло дать Каррере доработать до зимней паузы, но, видимо, решение было принято на эмоциях после вчерашней невнятной игры. Плюс нужно вспомнить вылет из Лиги чемпионов, невнятное выступление в Лиге Европы и в чемпионате. Но самое главное — это нет игры, свою роль сыграл конфликт внутри коллектива с участием Глушакова.
Много приходило иностранцев, в том числе и с именем, но в «Спартаке» у них не складывалось. Хорошему тренеру нужно платить хорошую зарплату, он придет со своим штабом, которому тоже нужно платить. В случае неудачи придется выплачивать неустойку, а наши тренеры знают все изнутри, вопрос только в том, получится ли у них. Самое главное, чтобы тренер был в связке с руководством. Может, нужно кого-то поменять в верхушке клуба, чтобы все наладилось.
будет все также как у аргентины на чемпе
или как у немытых когда денисов с шершавиным
быковали из за бабла ,а глушак до подписания
контракта шелковый был ,а как подписали
начал дурака валять м-к
будет все также как у аргентины на чемпе
или как у немытых когда денисов с шершавиным
быковали из за бабла ,а глушак до подписания
контракта шелковый был ,а как подписали
начал дурака валять м-к
забыл спросить у Масалитина с Гавриловым, можно ли построже цыкнуть на Глушакова...
забыл спросить у Масалитина с Гавриловым, можно ли построже цыкнуть на Глушакова...
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Вот Федуна и надо поменять!!! Двенадцать тренеров пытались с быть в связке, а он по этой связочке ножичком.....раз ...... : " Кто там следующий!!!!"
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Вот Федуна и надо поменять!!! Двенадцать тренеров пытались с быть в связке, а он по этой связочке ножичком.....раз ...... : " Кто там следующий!!!!"