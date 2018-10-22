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Масалитин: «Конфликт с Глушаковым повлиял на увольнение Карреры»

22 октября 2018, 16:22

Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал увольнение Массимо Карреры.

Руководство клуба могло дать Каррере доработать до зимней паузы, но, видимо, решение было принято на эмоциях после вчерашней невнятной игры. Плюс нужно вспомнить вылет из Лиги чемпионов, невнятное выступление в Лиге Европы и в чемпионате. Но самое главное — это нет игры, свою роль сыграл конфликт внутри коллектива с участием Глушакова.

Много приходило иностранцев, в том числе и с именем, но в «Спартаке» у них не складывалось. Хорошему тренеру нужно платить хорошую зарплату, он придет со своим штабом, которому тоже нужно платить. В случае неудачи придется выплачивать неустойку, а наши тренеры знают все изнутри, вопрос только в том, получится ли у них. Самое главное, чтобы тренер был в связке с руководством. Может, нужно кого-то поменять в верхушке клуба, чтобы все наладилось.

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Все комментарии
морозз
морозз
22 октября 2018 в 22:32
Глушакова и Ещенко надо гнать из команды калёной метлой, иначе это поколение футболистов может решить, что они могут снимать тренеров и ничего им за это не будет!
mars6791
mars6791 ответ Anisovich (раскрыть)
22 октября 2018 в 21:18
Притом: банщик хотел сделать Карреру физруком, а тот его выгнал из команды, и пошел конфликт в команде. Просто Каррера не физрук и при необходимости мог выгнать всю банду Глушакова, но Федун посчитал иначе - вот пока в команде главный - не главный тренер, Спартак так будет лихорадить.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
22 октября 2018 в 20:44
если в команде будут главные игрочишки
будет все также как у аргентины на чемпе
или как у немытых когда денисов с шершавиным
быковали из за бабла ,а глушак до подписания
контракта шелковый был ,а как подписали
начал дурака валять м-к
Anisovich
Anisovich
22 октября 2018 в 20:34
Причем здесь банщик, если карера физрук?
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
22 октября 2018 в 20:29
Думаю, руководство правильно поступило, приняв сторону Глушакова в конфликте. Денис - свой парень, а Каррера для нас чужак!
V V S
V V S
22 октября 2018 в 19:37
Глушкова однозначно надо убирать, а так игры не будет, а баблососы будут отсасыватель у Федуна баблище.
mat73
mat73
22 октября 2018 в 18:43
Самое лучшее в ситуации с увольнением Каррера (втч из-за Глушакова) уволить из клуба и самого Дениса Глушакова !
Санчо Панса
Санчо Панса
22 октября 2018 в 18:28
И тут банщик виноват! Да, это самый неудачный для него год. Еще и в семейной жизни грядет раскол! Да, Глушак так может и забухать с горя....
denmig
denmig
22 октября 2018 в 18:26
Сейчас все выйдет гораздо дороже! Зря слили Массимо!
ermak6848
ermak6848
22 октября 2018 в 17:49
ну теперь в поведении русского , футбольного хулигана - виновата Коза - ностра с Сицилии...
EAGinLE
EAGinLE
22 октября 2018 в 17:35
Теперь все .... Глушаков ГТ станет .
112910415
112910415
22 октября 2018 в 17:29
тренер грубо ошибся
забыл спросить у Масалитина с Гавриловым, можно ли построже цыкнуть на Глушакова...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
22 октября 2018 в 17:19
ЛеняКиевский выбрал банщика вместо физрука.
shur
shur ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
22 октября 2018 в 17:07
...неа, Глушня чистюля,он спец по баням!!!
Evilhuman
Evilhuman
22 октября 2018 в 16:59
Глушат это похороны и не важно кого,клуба,тренера или ещё чего
самуил кац 1
самуил кац 1
22 октября 2018 в 16:44
На заметку всем последующим тренерам Пищевика - никогда не конфликтуйте с Дениской ! Он ведь не только команду ненавидит, но и тренеров тоже ( которые его не устраивают, естественно)!
Миша Вилков
Миша Вилков
22 октября 2018 в 16:40
У Дениса важная миссия - развалить пищевик!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 октября 2018 в 16:35
Самое главное, чтобы тренер был в связке с руководством. Может, нужно кого-то поменять в верхушке клуба, чтобы все наладилось.
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Вот Федуна и надо поменять!!! Двенадцать тренеров пытались с быть в связке, а он по этой связочке ножичком.....раз ...... : " Кто там следующий!!!!"
Tepliz
Tepliz
22 октября 2018 в 16:34
Вот скорее всего с верхушки и надо было начинать. По Глушакову что сказать, да ни чего. Что он есть на поле, что его нет одинаково. Он обыкновенный средний игрок, а взбаламутил всю команду
Anisovich
Anisovich
22 октября 2018 в 16:32
Всю свинарню взбудоражили, столько грязи.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
22 октября 2018 в 16:28
Глушакова тоже нужно убирать...
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