Масалитин: «Конфликт с Глушаковым повлиял на увольнение Карреры»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал увольнение .

Руководство клуба могло дать Каррере доработать до зимней паузы, но, видимо, решение было принято на эмоциях после вчерашней невнятной игры. Плюс нужно вспомнить вылет из Лиги чемпионов, невнятное выступление в Лиге Европы и в чемпионате. Но самое главное — это нет игры, свою роль сыграл конфликт внутри коллектива с участием Глушакова.

Много приходило иностранцев, в том числе и с именем, но в «Спартаке» у них не складывалось. Хорошему тренеру нужно платить хорошую зарплату, он придет со своим штабом, которому тоже нужно платить. В случае неудачи придется выплачивать неустойку, а наши тренеры знают все изнутри, вопрос только в том, получится ли у них. Самое главное, чтобы тренер был в связке с руководством. Может, нужно кого-то поменять в верхушке клуба, чтобы все наладилось.