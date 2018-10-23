Галимов рассудит ЦСКА и «Краснодар»

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23 октября 2018, 22:31

Стали известны судьи, который будут работать на матчах 12-го тура чемпионата России.

27 октября (суббота)

«Урал» — «Уфа»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Артур Федоров (Петрозаводск); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

«Арсенал» — «Оренбург»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Роман Сафьян (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

«Ростов» — «Анжи»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

28 октября (воскресенье)

«Енисей» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

«Ахмат» — «Динамо»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Андрей Глот (Ярославль), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Максим Чембулатов (Кострома); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

29 октября (понедельник)

«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Рубин» — «Спартак»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Французов (Москва).

Ранее стали известны имена судей на матчи российских клубов в Лиге Европы.