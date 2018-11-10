Боков: «ЦСКА ослабить невозможно. Он всегда находит резервы»

Экс-защитник ЦСКА и «Зенита» поделился ожиданиями от грядущего матча команд в 14-м туре РПЛ .

Обилия голов не случится – это однозначно. У ЦСКА хорошая оборона, и «Зенит» в последнее время поработал над защитой, чего не было в предыдущие годы. Интересно посмотреть на тренерские ходы, прежде всего – замены. И у Ганчаренко, и у Семака прослеживались нестандартные действия.

«Армейцев» ослабить невозможно. Из года в год потери приличные, но как-то команда выбирается из ситуации всякий раз. Резервы ЦСКА всегда находит, причем внутренние. Да, потери ощутимые – тот же Фернандес. Но ребята будут настраиваться, как на последнюю игру, и покажут сопернику кузькину мать.

В этом противостоянии из года в год я ни разу не видел фаворита.