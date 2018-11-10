Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2018/2019

Боков: «ЦСКА ослабить невозможно. Он всегда находит резервы»

10 ноября 2018, 17:25
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Максим Боков поделился ожиданиями от грядущего матча команд в 14-м туре РПЛ.

Обилия голов не случится – это однозначно. У ЦСКА хорошая оборона, и «Зенит» в последнее время поработал над защитой, чего не было в предыдущие годы. Интересно посмотреть на тренерские ходы, прежде всего – замены. И у Ганчаренко, и у Семака прослеживались нестандартные действия.

«Армейцев» ослабить невозможно. Из года в год потери приличные, но как-то команда выбирается из ситуации всякий раз. Резервы ЦСКА всегда находит, причем внутренние. Да, потери ощутимые – тот же Фернандес. Но ребята будут настраиваться, как на последнюю игру, и покажут сопернику кузькину мать.

В этом противостоянии из года в год я ни разу не видел фаворита.

Предыдущий матч команд завершился нулевой ничьей .

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Федотов: «Некоторые игроки ещё не видели таких морозов»
10 ноября 2018
Парфенов: «Тяжёлые погодные условия отразились на игре»
10 ноября 2018
Влашич: «ЦСКА в последнее время не хватает удачи»
10 ноября 2018
Ребко: «Футболисты „Спартака“ относятся к Рианчо без уважения»
10 ноября 2018
Аджоев: «Одержали очень важную победу над „Анжи“»
10 ноября 2018
Ребко: «Порой „Зенит“ играет хуже соперников, но выигрывает всё равно»
10 ноября 2018
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
10 ноября 2018 в 20:10
будем смотреть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 ноября 2018 в 19:50
У гинера всегда есть резерв в виде нужного судьи в ключевом матче...
Кирилыч
Кирилыч
10 ноября 2018 в 18:59
Зачем говорить о игре двух никчемных клубов? Кто бы из них не выиграл, с помощью судей или без-забудется через пять минут. Пустышки. Хотя кони хоть молодняк выпускают...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ vinyardrip (комментарий удален) (раскрыть)
10 ноября 2018 в 18:34
+++!!!
Всех благ!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Гильермо Очоа (комментарий удален) (раскрыть)
10 ноября 2018 в 18:22
Лучше переименуй свой клуб имени раба ( спасибо скажи Старостиным)))))))))
VIPded
VIPded
10 ноября 2018 в 18:17
Сухих ворот Игорю! А остальное игра покажет...
Удачи ЦСКА!!!
ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
10 ноября 2018 в 18:04
кабыл невозможно ослабить? ахахахахха
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Гильермо Очоа (комментарий удален) (раскрыть)
10 ноября 2018 в 18:02
Болельщик СпаМа. Полюбопытствуй что есть спам, а уж потом вякай о ЦСКА.
Все московские футбольные клубы родом от армейских лыжников.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Гильермо Очоа (комментарий удален) (раскрыть)
10 ноября 2018 в 17:54
Полное не знание ситуации!!!
Все они прикормлены Федуном))).
Без 7 игроков основы ЦСКА выйдет на игру с Зенитом. Не равны силы,
Удачи ЦСКА.
mensk
mensk
10 ноября 2018 в 17:52
На этот раз хотя бы ничья.
Footbolista
Footbolista ответ Гильермо Очоа (комментарий удален) (раскрыть)
10 ноября 2018 в 17:52
И "тревожный" армейский чемодан )...
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ Питeрмен (комментарий удален) (раскрыть)
10 ноября 2018 в 17:38, ред.
Флаг в руки и три рубля на барабан для колонны футболлионеров, идущих ... в светлое будущее. ;)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 