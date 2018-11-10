Боков: «ЦСКА ослабить невозможно. Он всегда находит резервы»

Экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Максим Боков поделился ожиданиями от грядущего матча команд в 14-м туре РПЛ.
Обилия голов не случится – это однозначно. У ЦСКА хорошая оборона, и «Зенит» в последнее время поработал над защитой, чего не было в предыдущие годы. Интересно посмотреть на тренерские ходы, прежде всего – замены. И у Ганчаренко, и у Семака прослеживались нестандартные действия.
«Армейцев» ослабить невозможно. Из года в год потери приличные, но как-то команда выбирается из ситуации всякий раз. Резервы ЦСКА всегда находит, причем внутренние. Да, потери ощутимые – тот же Фернандес. Но ребята будут настраиваться, как на последнюю игру, и покажут сопернику кузькину мать.
В этом противостоянии из года в год я ни разу не видел фаворита.
Предыдущий матч команд завершился нулевой ничьей .
Всех благ!
Всех благ!
Удачи ЦСКА!!!
Удачи ЦСКА!!!
Все московские футбольные клубы родом от армейских лыжников.
Все московские футбольные клубы родом от армейских лыжников.
Все они прикормлены Федуном))).
Без 7 игроков основы ЦСКА выйдет на игру с Зенитом. Не равны силы,
Удачи ЦСКА.
Все они прикормлены Федуном))).
Без 7 игроков основы ЦСКА выйдет на игру с Зенитом. Не равны силы,
Удачи ЦСКА.