Бывший директор «Тосно»: «Договорные матчи? Это не наше дело»

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20 ноября 2018, 13:30

Бывший генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко отреагировал на информацию об участии команды в матчах со странным судейством на турнире на Кипре.

Недавно Football Leaks опубликовал информацию о том, что за три зимы — с 2016 по 2018 год — на Кипре прошли 32 встречи, которые обслуживали заинтересованные люди. В этих товарищеских играх принимали участие несколько команд из России.