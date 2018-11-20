Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДоговорные матчиТоварищеские матчи. Клубы 2017

Бывший директор «Тосно»: «Договорные матчи? Это не наше дело»

20 ноября 2018, 13:30

Бывший генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко отреагировал на информацию об участии команды в матчах со странным судейством на турнире на Кипре.

Недавно Football Leaks опубликовал информацию о том, что за три зимы — с 2016 по 2018 год — на Кипре прошли 32 встречи, которые обслуживали заинтересованные люди. В этих товарищеских играх принимали участие несколько команд из России.

Расследование? Это не наше дело. Наше дело было готовиться к чемпионату и выигрывать контрольные матчи. В матчах «Тосно» ничего странного в судействе замечено не было. Я слышал что-то подобное, но «Тосно» играл нормальные матчи с нормальными судьями.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тосно
Источник: sport24.ru
ФИФА не обнаружила признаков договорных матчей на чемпионате мира
23 декабря
КДК рассмотрит попытку организовать договорной матч в юношеском футболе
05 декабря
СлухиКатар подкупил игроков Эквадора, чтобы они проиграли в матче открытия ЧМ
17 ноября
В «Ростове» развеяли слухи о предложении Юрана сыграть договорной матч
16 августа
Уткин рассказал, как понять, что Юран пытался организовать договорной матч
12 августа
Юран: «Я пытался организовать договорной матч? Это бред»
10 августа
Сортировать
Все комментарии
Apsny
Apsny
20 ноября 2018 в 19:18
И не ваше дело))).
Red blu
Red blu ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
20 ноября 2018 в 17:50
Тосно да же в 1/2 финала Кубка России не продалась Федуну!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
20 ноября 2018 в 16:26
Ооой. А то Уфа такая забивающая команда, что аж 5 мячей сумела родить.
Коому вы чешете, пацаны? Все свои)))))))))))))
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
20 ноября 2018 в 15:17
Пусть расследуют.
EAGinLE
EAGinLE
20 ноября 2018 в 14:53
Так Тосно больше нет .
1 команда
1 команда
20 ноября 2018 в 14:21
Пупсики хотят теперь доказать, что Тосно унизил их в Кубке страны по договору.
ДАША Д
ДАША Д
20 ноября 2018 в 13:34
Контрольные матчи часто договорные.
На тотализаторе лучше не играть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 