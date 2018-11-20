Бывший директор «Тосно»: «Договорные матчи? Это не наше дело»

Бывший генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко отреагировал на информацию об участии команды в матчах со странным судейством на турнире на Кипре.
Недавно Football Leaks опубликовал информацию о том, что за три зимы — с 2016 по 2018 год — на Кипре прошли 32 встречи, которые обслуживали заинтересованные люди. В этих товарищеских играх принимали участие несколько команд из России.
Расследование? Это не наше дело. Наше дело было готовиться к чемпионату и выигрывать контрольные матчи. В матчах «Тосно» ничего странного в судействе замечено не было. Я слышал что-то подобное, но «Тосно» играл нормальные матчи с нормальными судьями.
Коому вы чешете, пацаны? Все свои)))))))))))))
Коому вы чешете, пацаны? Все свои)))))))))))))
На тотализаторе лучше не играть.
На тотализаторе лучше не играть.