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«Наполи» интересуется нападающим «Зенита»

вчера, 20:18

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси попал в сферу интересов «Наполи».

Аргентинец интересен неаполитанцам, поскольку Дриусси в скором времени может получить итальянский паспорт. В то же время «Зенит» не планирует продавать игрока зимой, а в целом хочет за Дриусси не менее 20 млн евро.

Дриусси перешел в «Зенит» летом 2017 года за 17 млн евро. 

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Все комментарии
Don fagot
Don fagot ответил kilativ
   61 / 787
сегодня в 02:00
А что нет разве?
Морозовский
Морозовский ответил Олeневод
   9 / 787
сегодня в 00:30
    MAUS
    MAUS ответил kilativ
       63 / 787
    вчера в 22:58
    в своём свинарнике копайтесь, то то спартаковцы всех кругом громят и их игроки в сборной востребованы
    Просто стыдно за зенит -проект!
    Матч со шведами дал чёткий ответ на все вопросы, что никакой Едрёхин, Кудзяев и тд и тп никогда не смогут заменить травмированных : Зобнина, Головина, Фернандеса, Черышева , а так же Серегу Игнашевича.
    Матч со шведами показал, что максимум в сборной это Дзюба и Лунев!
    Все остальные зенитовцы : Ерохин,Кузяев,Полоз Заболотный и тд могу и дальше позорить ЗЕНИТ, но никак сборную России!
    kilativ
    kilativ ответил MAUS
    вчера в 22:51
    Прочил заголовок новости- первая мысль и кто это? неужели Наполи положило глаз на Подзаболотного? ))))) ах—ха—ха, вот это бомба а не новость, ща Наполи скупит пол состава зенит-проекта после матчей России с Германии и особенно Швецией))) Первый будет Подзаболотный, потом Едрёхин, Кудзяев , за ними Подлоз)))) ах-ха ха бомба а не новость!
    в своём свинарнике копайтесь, то то спартаковцы всех кругом громят и их игроки в сборной востребованы
    d_fincher
    d_fincher
       55 / 787
    вчера в 22:49
    Мечты Наполи, Юве, Реала и МанСити о Забалотном, увы, так и останутся мечтами. Никогда он не предаст родной Газпром и контракты на миллионы. Еще бы - где еще можно будет НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ, становиться миллионером.

    РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЗАБОЛОТНОГО -
    С РОДНЫХ БОЛОТ ОН НЕ УЙДЕТ,
    ОТЧИЗНЫ ОТЧЕЙ НЕ ПОКИНЕТ
    MAUS
    MAUS
       63 / 787
    вчера в 22:43
    Прочил заголовок новости- первая мысль и кто это?
    неужели Наполи положило глаз на Подзаболотного? )))))
    ах—ха—ха, вот это бомба а не новость, ща Наполи скупит пол состава зенит-проекта после матчей России с Германии и особенно Швецией)))
    Первый будет Подзаболотный, потом Едрёхин, Кудзяев , за ними Подлоз))))
    ах-ха ха
    бомба а не новость!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       17 / 787
    вчера в 22:37
    Деньги на бочку и интерес удовлетворён...
    Морозовский
    Морозовский ответил AgentART
       9 / 787
    вчера в 22:18
    Если учесть, что 99.99 процентов страны, испытывают тоже самое к тарасне, то ты почти одинок.
    Значит я один на сОккере презираю "Зенит". Вы, уж, меня простите!
    счет 7-0
    счет 7-0 ответил Олeневод
       86 / 787
    вчера в 22:17
    Игроками Спартака тоже в Европе интересуются - не ну типа в местный цирк или на органы
    Да в свинарниках ими только интересуются, да всё попадаются беспородные.
    ermak6848
    ermak6848
       102 / 787
    вчера в 22:14
    да пусть попробует себя в другом клубе...
    AgentART
    AgentART ответил Морозовский
       29 / 787
    вчера в 22:12
    Я не ненависть испытываю к "Зениту" - я его презираю.
    Если учесть, что 99.99 процентов страны, испытывают тоже самое к тарасне, то ты почти одинок.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Морозовский
       12 / 787
    вчера в 22:07
    Я не ненависть испытываю к "Зениту" - я его презираю.
    Презиратор...значит..
    Гавроша
    Гавроша
       30 / 787
    вчера в 22:03
    Думаю надо 40 потребовать для начала. Потом можно немного сбросить, но продать нужно выгодно, чтобы хорошего на его место купить.
    kastites
    kastites
       306 / 787
    вчера в 22:03
    Пусть забирают
    Doping87
    Doping87
       142 / 787
    вчера в 22:02
    Рановато ещё. Пусть пользу принесёт сначала.
    Морозовский
    Морозовский ответил Jeck Denielse
       9 / 787
    вчера в 22:01
    За стеной вашего зенитоненавистничества не смог понять - За какой клуб вы болеете....???
    Я не ненависть испытываю к "Зениту" - я его презираю.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответил КЭТиК
       23 / 787
    вчера в 21:53
    KETiK tak zdorovo . Давайте не куда , ему здесь комфортно .))) SUPPER RUSSIA. .kak vi dumaeti ?
    Олeневод
    Олeневод
       229 / 787
    вчера в 21:51
    Игроками Спартака тоже в Европе интересуются - не ну типа в местный цирк или на органы
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил drug01
       134 / 787
    вчера в 21:50
    А кто будет тащить Зенит?
    никто, Зенит - списанный проет
    drug01
    drug01
       81 / 787
    вчера в 21:50
    А кто будет тащить Зенит?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Морозовский
       12 / 787
    вчера в 21:49
    Бомжи! Дриусси нельзя продавать - продайте Лунёва и Дзюбу!
    За стеной вашего зенитоненавистничества не смог понять - За какой клуб вы болеете....???
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       12 / 787
    вчера в 21:44
    Не надо Зениту его продавать.....
    Не надо Наполи его покупать.....

    Крайне полезный игрок....ещё проявит себя в Зените.....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       17 / 787
    вчера в 21:36
    Игроки Зенита пользуются спросом на футбольном рынке. Можно с выгодой продать, если самим не нужны...
    Морозовский
    Морозовский
       9 / 787
    вчера в 21:28
    Бомжи! Дриусси нельзя продавать - продайте Лунёва и Дзюбу!
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       48 / 787
    вчера в 21:26
    А зачеи им этот 81ун? У них есть Милик, Мертенс и Инсинье, которые явно лучше питерского лузера
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       111 / 787
    вчера в 21:25
    Они все приходили под тренера-иностранца.
    Дриусси нужно продавать, пока берут, "Зенит" ему не нужен.
    Adepta
    Adepta
       46 / 787
    вчера в 21:23
    А пупсикам какое дело до этого, они зулусса выгодно продали.
    Короли Москвы
    Короли Москвы
       109 / 787
    вчера в 20:58
    Ну вот и побежали игрочишки. Все прямо как при цыганском тренеришке
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       25 / 787
    вчера в 20:56
    Паредеса за 40, Друисси за 30.
    Мы не середняк с 9-го места что бы лидеров команды за копейки и откат тренеру продавать.
    Гуфон за ЦСКА
    Гуфон за ЦСКА
       60 / 787
    вчера в 20:55
    Игроками Спартака интересуются сообщества ЛГБТ!

    ГАФ-ГАФ-ГАФ
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