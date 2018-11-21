«Наполи» интересуется нападающим «Зенита»

вчера, 20:18

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси попал в сферу интересов «Наполи».

Аргентинец интересен неаполитанцам, поскольку Дриусси в скором времени может получить итальянский паспорт. В то же время «Зенит» не планирует продавать игрока зимой, а в целом хочет за Дриусси не менее 20 млн евро.

Дриусси перешел в «Зенит» летом 2017 года за 17 млн евро.