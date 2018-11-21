«Наполи» интересуется нападающим «Зенита»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси попал в сферу интересов «Наполи».
Аргентинец интересен неаполитанцам, поскольку Дриусси в скором времени может получить итальянский паспорт. В то же время «Зенит» не планирует продавать игрока зимой, а в целом хочет за Дриусси не менее 20 млн евро.
Дриусси перешел в «Зенит» летом 2017 года за 17 млн евро.
Матч со шведами дал чёткий ответ на все вопросы, что никакой Едрёхин, Кудзяев и тд и тп никогда не смогут заменить травмированных : Зобнина, Головина, Фернандеса, Черышева , а так же Серегу Игнашевича.
Матч со шведами показал, что максимум в сборной это Дзюба и Лунев!
Все остальные зенитовцы : Ерохин,Кузяев,Полоз Заболотный и тд могу и дальше позорить ЗЕНИТ, но никак сборную России!
Матч со шведами дал чёткий ответ на все вопросы, что никакой Едрёхин, Кудзяев и тд и тп никогда не смогут заменить травмированных : Зобнина, Головина, Фернандеса, Черышева , а так же Серегу Игнашевича.
Матч со шведами показал, что максимум в сборной это Дзюба и Лунев!
Все остальные зенитовцы : Ерохин,Кузяев,Полоз Заболотный и тд могу и дальше позорить ЗЕНИТ, но никак сборную России!
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЗАБОЛОТНОГО -
С РОДНЫХ БОЛОТ ОН НЕ УЙДЕТ,
ОТЧИЗНЫ ОТЧЕЙ НЕ ПОКИНЕТ
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЗАБОЛОТНОГО -
С РОДНЫХ БОЛОТ ОН НЕ УЙДЕТ,
ОТЧИЗНЫ ОТЧЕЙ НЕ ПОКИНЕТ
неужели Наполи положило глаз на Подзаболотного? )))))
ах—ха—ха, вот это бомба а не новость, ща Наполи скупит пол состава зенит-проекта после матчей России с Германии и особенно Швецией)))
Первый будет Подзаболотный, потом Едрёхин, Кудзяев , за ними Подлоз))))
ах-ха ха
бомба а не новость!
неужели Наполи положило глаз на Подзаболотного? )))))
ах—ха—ха, вот это бомба а не новость, ща Наполи скупит пол состава зенит-проекта после матчей России с Германии и особенно Швецией)))
Первый будет Подзаболотный, потом Едрёхин, Кудзяев , за ними Подлоз))))
ах-ха ха
бомба а не новость!
Не надо Наполи его покупать.....
Крайне полезный игрок....ещё проявит себя в Зените.....
Не надо Наполи его покупать.....
Крайне полезный игрок....ещё проявит себя в Зените.....
Дриусси нужно продавать, пока берут, "Зенит" ему не нужен.
Дриусси нужно продавать, пока берут, "Зенит" ему не нужен.
Мы не середняк с 9-го места что бы лидеров команды за копейки и откат тренеру продавать.
Мы не середняк с 9-го места что бы лидеров команды за копейки и откат тренеру продавать.
ГАФ-ГАФ-ГАФ
ГАФ-ГАФ-ГАФ