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00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос 1:1 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1.29 4.90 12.50
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)Палмейрас 4:0 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 1.59 2.81 13.50
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)Фламенго 2:0 Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 1.21 5.65 18.00
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 1:0 Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс 1.19 5.95 19.75
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 3:0 Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
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«Челси» поблагодарил завершившего карьеру Дрогба

сегодня, 12:06

«Челси» поблагодарил завершившего карьеру профессионального футболиста форварда Дидье Дрогба

«Наслаждайся отдыхом. Спасибо за множество фантастических воспоминаний», — говорится в Твиттере «Челси».

 

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Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   203 / 783
сегодня в 12:51
Великий Вождь Синих!
Гус Пойет
Гус Пойет
   41 / 783
сегодня в 12:47
Есть за что
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 12:41
Достоен большогт уважения.
drug01
drug01
   84 / 783
сегодня в 12:28
Много сделал для команды!
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