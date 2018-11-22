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Родионов: «Не думаем о продажах, Кононов только знакомится с командой»

сегодня, 15:27

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал слухи о возможной продаже форварда Луиса Адриано и хавбека Ханни.

Мы понимаем, что внимание к «Спартаку» особенно пристальное. Журналисты этим пользуются и чуть ли не ежедневно сообщают новости, не соответствующие действительности. Я хочу напомнить, что новый тренерский штаб только знакомится с командой. При Олеге Георгиевиче Кононове «Спартак» не провел еще ни одного матча. И ни о каких кадровых решениях, в том числе о продаже игроков, речь сейчас не идет. А наших болельщиков я призываю верить только официальным сообщениям на нашем сайте. Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг «Спартака», мы постараемся быть максимально открытыми и опровергать недостоверную информацию

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   34 / 783
сегодня в 16:34
Грядут перемены .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   46 / 783
сегодня в 16:06
Да это вся лжеинформация журналюг для поднятия духа конебомжейского ботальона))
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 783
сегодня в 15:53
Вот и Родионов стал в эфире появляться, а то совсем пропал было.....в команде бунт , а он шхерился где то.
Aljban
Aljban
   96 / 783
сегодня в 15:53
Ужасно стыдно за руководителей спартака, врут нагло без всякого стеснения.
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 15:40
Погонят всех зулусов а федун будет скучать без них.
Nafnafik
Nafnafik
   32 / 783
сегодня в 15:36
В спартаке очищение перед пердивом.
makkie
makkie
   49 / 783
сегодня в 15:33
Шах и мат!
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