Родионов: «Не думаем о продажах, Кононов только знакомится с командой»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал слухи о возможной продаже форварда Луиса Адриано и хавбека Ханни.

Мы понимаем, что внимание к «Спартаку» особенно пристальное. Журналисты этим пользуются и чуть ли не ежедневно сообщают новости, не соответствующие действительности. Я хочу напомнить, что новый тренерский штаб только знакомится с командой. При Олеге Георгиевиче Кононове «Спартак» не провел еще ни одного матча. И ни о каких кадровых решениях, в том числе о продаже игроков, речь сейчас не идет. А наших болельщиков я призываю верить только официальным сообщениям на нашем сайте. Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг «Спартака», мы постараемся быть максимально открытыми и опровергать недостоверную информацию