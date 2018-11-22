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Сёмин: «Все игроки „Локомотива“ здоровы и готовятся к матчу с „Уралом“»

сегодня, 14:31
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралЗавтра в 20:30 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о подготовке к матчу 15-го тура РПЛ с «Уралом».

Все игроки «Локомотива» живы-здоровы и готовятся к матчу. Сборники вернулись, готовы к предстоящей игре с «Уралом». Каждый по-разному выступил в составе сборных, кто-то играл, кто-то нет. Крыховяк вот два матча сыграл, у каждого разное игровое время было. Касаемо выхода в Лигу Европы: мы будем стараться и цепляться за любую возможность, которая представится.

Напомним, что «Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 14-го тура РПЛ.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   193 / 783
сегодня в 15:15
Мое мнение Локомотив победит Урал
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 14:41
Палычу надо быть аккуратным с Уралом они могут и номер выкинуть.
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