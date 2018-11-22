Сёмин: «Все игроки „Локомотива“ здоровы и готовятся к матчу с „Уралом“»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о подготовке к матчу 15-го тура РПЛ с «Уралом».

Все игроки «Локомотива» живы-здоровы и готовятся к матчу. Сборники вернулись, готовы к предстоящей игре с «Уралом». Каждый по-разному выступил в составе сборных, кто-то играл, кто-то нет. Крыховяк вот два матча сыграл, у каждого разное игровое время было. Касаемо выхода в Лигу Европы: мы будем стараться и цепляться за любую возможность, которая представится.