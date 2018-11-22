Кафельников: «Продать Ханни и Адриано? Пускай оставляют один балласт»

Известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на слухи о том, что москвичи планируют продать форварда Луиса Адриано и хавбека Ханни.

Если есть такая информация – пусть весь состав продают, а играть будут Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров. Если считают это логичным, то пускай расстаются со всеми, кто более-менее играет в футбол. Пускай оставляют один балласт в команде.