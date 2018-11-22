Кафельников: «Продать Ханни и Адриано? Пускай оставляют один балласт»

Известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на слухи о том, что москвичи планируют продать форварда Луиса Адриано и хавбека Ханни.
Если есть такая информация – пусть весь состав продают, а играть будут Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров. Если считают это логичным, то пускай расстаются со всеми, кто более-менее играет в футбол. Пускай оставляют один балласт в команде.
И, по привычке, снова снизу,
Зачем побед искать специально,
Когда и так всё экстремально...)))
Футбол, - ни теннис, Женя, брат,
Как теннисист, - не акробат...)))
Ждём Назарова...)))
И, по привычке, снова снизу,
Зачем побед искать специально,
Когда и так всё экстремально...)))
Футбол, - ни теннис, Женя, брат,
Как теннисист, - не акробат...)))
Ждём Назарова...)))
кюись же
кюись же
— Мы понимаем, что внимание к «Спартаку» особенно пристальное, — сказал Родионов. — Журналисты этим пользуются и чуть ли не ежедневно сообщают новости, не соответствующие действительности. Я хочу напомнить, что новый тренерский штаб только знакомится с командой. При Олеге Георгиевиче Кононове «Спартак» не провел еще ни одного матча. И ни о каких кадровых решениях, в том числе о продаже игроков, речь сейчас не идет. А наших болельщиков я призываю верить только официальным сообщениям на нашем сайте. Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг «Спартака», мы постараемся быть максимально открытыми и опровергать недостоверную информацию.
— Мы понимаем, что внимание к «Спартаку» особенно пристальное, — сказал Родионов. — Журналисты этим пользуются и чуть ли не ежедневно сообщают новости, не соответствующие действительности. Я хочу напомнить, что новый тренерский штаб только знакомится с командой. При Олеге Георгиевиче Кононове «Спартак» не провел еще ни одного матча. И ни о каких кадровых решениях, в том числе о продаже игроков, речь сейчас не идет. А наших болельщиков я призываю верить только официальным сообщениям на нашем сайте. Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг «Спартака», мы постараемся быть максимально открытыми и опровергать недостоверную информацию.
ГАФ-ГАФ-ГАФ
ГАФ-ГАФ-ГАФ