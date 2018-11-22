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Кафельников: «Продать Ханни и Адриано? Пускай оставляют один балласт»

сегодня, 13:41

Известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на слухи о том, что москвичи планируют продать форварда Луиса Адриано и хавбека Ханни.

 Если есть такая информация – пусть весь состав продают, а играть будут Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров. Если считают это логичным, то пускай расстаются со всеми, кто более-менее играет в футбол. Пускай оставляют один балласт в команде.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   31 / 783
сегодня в 16:19
Как обычно, спартак строит новую команду, зимой федун купит еще 10 зулусов, а этих в аренду отдадут.
Багров-брат
Багров-брат
   158 / 783
сегодня в 15:50
Теперь без Ханни и Луиса,
И, по привычке, снова снизу,
Зачем побед искать специально,
Когда и так всё экстремально...)))
Футбол, - ни теннис, Женя, брат,
Как теннисист, - не акробат...)))
Ждём Назарова...)))
Верг
Верг
   414 / 783
сегодня в 15:38
Ну назаров же остается, так что женя будет спокоен
Alhunah
Alhunah
   765 / 783
сегодня в 15:20
а чо норм, вместо Хании будет Комбаров, а место Адриано займет Роша
кюись же
quinn-se
quinn-se
   66 / 783
сегодня в 15:09
Родионов прокомментировал степень достоверности этих «инсайдов».

— Мы понимаем, что внимание к «Спартаку» особенно пристальное, — сказал Родионов. — Журналисты этим пользуются и чуть ли не ежедневно сообщают новости, не соответствующие действительности. Я хочу напомнить, что новый тренерский штаб только знакомится с командой. При Олеге Георгиевиче Кононове «Спартак» не провел еще ни одного матча. И ни о каких кадровых решениях, в том числе о продаже игроков, речь сейчас не идет. А наших болельщиков я призываю верить только официальным сообщениям на нашем сайте. Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг «Спартака», мы постараемся быть максимально открытыми и опровергать недостоверную информацию.
Серж 5454
Серж 5454
   331 / 783
сегодня в 14:37
Самедов,Роша,Попов,Джано, Комбаров,Глушак-на выход
Гуфон за ЦСКА
Гуфон за ЦСКА
   61 / 783
сегодня в 14:24
Балласт на 9 месте!

ГАФ-ГАФ-ГАФ
Adepta
Adepta
   44 / 783
сегодня в 14:18
Как карера всё запустил в спартаке, Кононову лет 16 отмывать.
Almazny
Almazny
   18 / 783
сегодня в 14:08
Пупсики давно полный балласт, Кононов решил с ним покончить.
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 783
сегодня в 14:05
И так сплошной балласт)))
Nafnafik
Nafnafik
   32 / 783
сегодня в 14:05
Балласт как раз и продают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 783
сегодня в 14:00
А что повар-стихоплёт по этому поводу сочинил?
Don fagot
Don fagot
   56 / 783
сегодня в 13:58
Новых воспитаем.
makkie
makkie ответил cska plus
   49 / 783
сегодня в 13:57
Щас хрюши друг другу морды намылят из-за зулусов.
Успокойся, пока морды мылят друг другу журналисты, инсайдеры и тролли...
Doping87
Doping87
   144 / 783
сегодня в 13:55
Помоему там и так один балласт остался играть.
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 13:51
Щас хрюши друг другу морды намылят из-за зулусов.
cpartak60
cpartak60
   268 / 783
сегодня в 13:46
ну да!!пусть оставляют петковичей комбаровых джано рошей и купят таких же!и можно смело в пердив!!
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