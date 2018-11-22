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Лебедев: «Мутко в РФС должен заменить человек с деньгами»

сегодня, 15:12

Член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал возможный уход Виталия Мутко с поста президента РФС.

Уход Мутко будет ожидаемым событием. На мой взгляд, Виталий Леонтьевич ушёл с этого поста ещё тогда, когда объявил о приостановке своего президентства. Сейчас это просто будет оформлено юридически. Отстранение Виталия Леонтьевича от Олимпийских игр, обвинения в скандалах не могли пройти бесследно. Этот шаг необходимо предпринять, чтобы не вызывать раздражения у западных коллег. Мутко сделал и мог сделать многое для нашего футбола. Благодаря его возвращению РФС смог вылезти из долговой ямы, вернуть авторитет. Можно сказать, что выступление нашей сборной на чемпионате мира – и его заслуга тоже. Но времена проходят, люди меняются и уходят.

Кто должен его сменить? Это должен быть человек с деньгами. Потому что для футбола это главное. Если президент РФС не обладает авторитетом, чтобы привлекать деньги, ему будет тяжело. Был Николай Александрович Толстых – хороший мужик. Он болел футболом, но ни один спонсор под него не пошёл. А Мутко привёл, закрыл все долги, РФС сейчас в прибыли. Это самое главное. Новый президент должен обладать авторитетом, чтобы привлечь деньги.

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Все комментарии
Shamil79
Shamil79
   246 / 783
сегодня в 16:18
есть доля правды!
papic337
papic337 ответил cska plus
   389 / 783
сегодня в 16:11
По логике лебедя на этой должности должен быть вор.
Ну зачем так грубо? Просто человек, умеющий жить.
ДАША Д
ДАША Д
   98 / 783
сегодня в 16:02
Человек с деньгами скупит молодежную сборную Бразилии и натурализует.
Faustello
Faustello
   243 / 783
сегодня в 15:46
Ключевые слова:
РФС сейчас в прибыли!!!
Читать как: Мутко вбухал кучу бюджетного бабла и РФС сейчас не бедствует.
Вопрос - а какие статьи доходов в принципе у такой организации???
Ответ - продажа билетов на игру сборной (смешно да) и спонсорские контракты (смешно да).
Насколько эффективно функционирует данная организация и хотелось бы увидеть доходы членов данной организации!
Я думаю что если это опубликуют, ЗП там будут как минимум с 5 нулями в месяц (ну какие нибудь жалкие 200-250 к в месяц).
Просим информацию в студию!
Багров-брат
Багров-брат
   158 / 783
сегодня в 15:44
Вот Лебедев молодец, о папаше заботится...))) А что, Волфовыча вместо Мутко, он и правила изменит, и футболистов бегать заставит. Даже без мяча...))) Будет не футбол, а цирк...)))
Almazny
Almazny
   18 / 783
сегодня в 15:38
Намек на фердуна тарасовского все поняли.
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 15:36
По логике лебедя на этой должности должен быть вор.
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