Лебедев: «Мутко в РФС должен заменить человек с деньгами»

Член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал возможный уход Виталия Мутко с поста президента РФС .

Уход Мутко будет ожидаемым событием. На мой взгляд, Виталий Леонтьевич ушёл с этого поста ещё тогда, когда объявил о приостановке своего президентства. Сейчас это просто будет оформлено юридически. Отстранение Виталия Леонтьевича от Олимпийских игр, обвинения в скандалах не могли пройти бесследно. Этот шаг необходимо предпринять, чтобы не вызывать раздражения у западных коллег. Мутко сделал и мог сделать многое для нашего футбола. Благодаря его возвращению РФС смог вылезти из долговой ямы, вернуть авторитет. Можно сказать, что выступление нашей сборной на чемпионате мира – и его заслуга тоже. Но времена проходят, люди меняются и уходят.



Кто должен его сменить? Это должен быть человек с деньгами. Потому что для футбола это главное. Если президент РФС не обладает авторитетом, чтобы привлекать деньги, ему будет тяжело. Был Николай Александрович Толстых – хороший мужик. Он болел футболом, но ни один спонсор под него не пошёл. А Мутко привёл, закрыл все долги, РФС сейчас в прибыли. Это самое главное. Новый президент должен обладать авторитетом, чтобы привлечь деньги.