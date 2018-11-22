Лебедев: «Мутко в РФС должен заменить человек с деньгами»

Член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал возможный уход Виталия Мутко с поста президента РФС.
Уход Мутко будет ожидаемым событием. На мой взгляд, Виталий Леонтьевич ушёл с этого поста ещё тогда, когда объявил о приостановке своего президентства. Сейчас это просто будет оформлено юридически. Отстранение Виталия Леонтьевича от Олимпийских игр, обвинения в скандалах не могли пройти бесследно. Этот шаг необходимо предпринять, чтобы не вызывать раздражения у западных коллег. Мутко сделал и мог сделать многое для нашего футбола. Благодаря его возвращению РФС смог вылезти из долговой ямы, вернуть авторитет. Можно сказать, что выступление нашей сборной на чемпионате мира – и его заслуга тоже. Но времена проходят, люди меняются и уходят.
Кто должен его сменить? Это должен быть человек с деньгами. Потому что для футбола это главное. Если президент РФС не обладает авторитетом, чтобы привлекать деньги, ему будет тяжело. Был Николай Александрович Толстых – хороший мужик. Он болел футболом, но ни один спонсор под него не пошёл. А Мутко привёл, закрыл все долги, РФС сейчас в прибыли. Это самое главное. Новый президент должен обладать авторитетом, чтобы привлечь деньги.
РФС сейчас в прибыли!!!
Читать как: Мутко вбухал кучу бюджетного бабла и РФС сейчас не бедствует.
Вопрос - а какие статьи доходов в принципе у такой организации???
Ответ - продажа билетов на игру сборной (смешно да) и спонсорские контракты (смешно да).
Насколько эффективно функционирует данная организация и хотелось бы увидеть доходы членов данной организации!
Я думаю что если это опубликуют, ЗП там будут как минимум с 5 нулями в месяц (ну какие нибудь жалкие 200-250 к в месяц).
Просим информацию в студию!
РФС сейчас в прибыли!!!
Читать как: Мутко вбухал кучу бюджетного бабла и РФС сейчас не бедствует.
Вопрос - а какие статьи доходов в принципе у такой организации???
Ответ - продажа билетов на игру сборной (смешно да) и спонсорские контракты (смешно да).
Насколько эффективно функционирует данная организация и хотелось бы увидеть доходы членов данной организации!
Я думаю что если это опубликуют, ЗП там будут как минимум с 5 нулями в месяц (ну какие нибудь жалкие 200-250 к в месяц).
Просим информацию в студию!