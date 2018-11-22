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Рахимов: «Сегодня играть в Красноярске невозможно»

сегодня, 14:33
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат01.12.2018 в 14:00 Не начался

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов против проведения матча 16-го тура премьер-лиги с «Енисеем» 1-го декабря в красноярском манеже.

Реакция на проведения матча в манеже, конечно, негативная. И мороз, безусловно, смущает. На сегодняшний день нет условий для проведения матча в Красноярске. В тех условиях, что есть, играть невозможно. В таком случае нужно создать равные условия одной и другой команде. Мне непонятно такое решение (бюро исполкома РФС)! Что значит в виде исключения? Для кого это исключение? Для одной команды? А как быть другой?

Понятно, что можно было заранее договориться о том, чтобы поменяться кругами, но если этого не случилось… Сегодня играть в Красноярске невозможно. Допустим, даже не будет такой низкой температуры в день игры, но в каком состоянии будет поле после таких морозов, которые сейчас стоят в Сибири? Я вам скажу, что поле будет деревянным.

Всё о скандале вокруг матча "Енисей" - "Ахмат"

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
   121 / 783
сегодня в 16:17
За собой Мутко оставляет неразбериху.
Гавроша
Гавроша
   31 / 783
сегодня в 16:15
И кто только у нас календари составляет?
ДСА
ДСА
   86 / 783
сегодня в 16:01
Надо что-то делать, но никто не знает что.
Accinit
Accinit
   80 / 783
сегодня в 15:52
В каждой замене матчей есть выгода Федуна, спартак честно победить не в состоянии.
Antonchik
Antonchik ответил Jum13
   88 / 783
сегодня в 15:48
Рашид - а летом, когда вам предлагали поменяться кругами, вы о чем думали? Рамзаном?
А почему нужно меняться кругами, если есть расписание матчей и регламент?
Завтра
Завтра ответил Jum13
   139 / 783
сегодня в 15:08
Рашид - а летом, когда вам предлагали поменяться кругами, вы о чем думали? Рамзаном?
Летом Рахимова ещё не было в "Ахмате", его назначили в сентябре.
Jum13
Jum13
   10 / 783
сегодня в 14:41
Рашид - а летом, когда вам предлагали поменяться кругами, вы о чем думали? Рамзаном?
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 14:40
Рахимов прав, поддержива.
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