Рахимов: «Сегодня играть в Красноярске невозможно»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов против проведения матча 16-го тура премьер-лиги с «Енисеем» 1-го декабря в красноярском манеже.

Реакция на проведения матча в манеже, конечно, негативная. И мороз, безусловно, смущает. На сегодняшний день нет условий для проведения матча в Красноярске. В тех условиях, что есть, играть невозможно. В таком случае нужно создать равные условия одной и другой команде. Мне непонятно такое решение (бюро исполкома РФС )! Что значит в виде исключения? Для кого это исключение? Для одной команды? А как быть другой?

Понятно, что можно было заранее договориться о том, чтобы поменяться кругами, но если этого не случилось… Сегодня играть в Красноярске невозможно. Допустим, даже не будет такой низкой температуры в день игры, но в каком состоянии будет поле после таких морозов, которые сейчас стоят в Сибири? Я вам скажу, что поле будет деревянным.