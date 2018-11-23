IFAB предложил внести ряд изменений в правила футбола

сегодня, 00:12

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) на встрече в Глазго обсудил возможность внесения ряда изменений в правила футбола.

Обязать замененных игроков покидать поле через ближайшую лицевую или боковую линии поля;

Показывать желтые или красные карточки официальным лицам команды за нарушения правил поведения;

Разрешить разыгрывать свободные удары внутри штрафной площади;

Разрешить вратарям во время пенальти оставлять на линии ворот только одну ногу;

Изменить правило «спорного мяча».

Сообщается также, что от изменения порядка пробития пенальти в серии «одиннадцатиметровых» было решено отказаться. Сейчас игроки команд исполняют удары с «точки» по очереди. Рассматривалось предложение использовать схему «2 удара команды А - 2 удара команды В». Кроме того, в IFAB хотят внести уточнения в пункты правил, касающихся умышленной игры рукой.

Предложения будут рассмотрены 2 марта 2019 года в Шотландии, где состоится ежегодное заседание IFAB . Изменения могут вступить в силу с 1 июня 2019 года.