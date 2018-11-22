Дембеле ест много фастфуда и постоянно играет в PlayStation

вчера, 20:01

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не дружит с режимом.

Как сообщает источник, в доме у француза было замечено огромное количество пустых коробок из-под фастфуда. В то же время полезное рыбное блюдо, приготовленное шеф-поваром «Барселоны», Усман есть отказался.

Также футболист проводит очень много времени за видеоиграми - порой в ущерб тренировкам, на которые Усман иногда опаздывает.

«Барселона» уже провела переговоры с агентом форварда касательно поведения игрока. В клубе не исключают продажу Дембеле.