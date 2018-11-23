«Зенит» оштрафовал Паредеса и Дриусси

«Зенит» оштрафовал футболистов Себастьяна Дриусси и Леандро Паредеса за удаления в матчах с «Динамо» и «Ахматом» соответственно. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

У Паредеса не было никакого умысла при удалении. Это скорее неаккуратность. Это касается и Дриусси. Они были оштрафованы. На этом санкции закончились. Будем следить за ними. Наказание было по делу. Ребята адекватно все восприняли.

Паредес готов. Но ему еще необходимо акклиматизироваться и привыкнуть к часовым поясам. Такие перелеты никогда не идут на пользу.