Чочиев: «Проблемы „Спартака“ больше в психологии, чем в игровом плане»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в РПЛ .

«Крылья Советов» хорошо подготовились к матчу со «Спартаком». Надеюсь, что в игре нам будет сопутствовать фарт и грамотная реализация моментов. Думаю, что надо ожидать атакующий футбол с обеих сторон, надеюсь, что нам больше повезёт во встрече. Главный тренер «Спартака» Олег Кононов — это умный специалист, такой профессионал за короткий срок способен изменить ситуацию в клубе. Проблемы «Спартака» больше в психологии, чем в игровом плане. Ели они перестроятся, то придёт результат.