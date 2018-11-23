Олег Иванов: «Можем показать достойный результат против ЦСКА»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов анонсировал матч 15-го тура РПЛ против ЦСКА .

Что касается молодого состава «армейцев», то кто сказал, что мы уступим ЦСКА ? Во-вторых, мы же не во дворе, когда с учетом возраста делились так, чтобы уравнять команды. В-третьих, в ЦСКА все-таки не 15-16-летние пацаны выходят на поле. В 19-20 лет человек в Европе уже заявляет о себе во всеуслышание. Так что молодые молодым рознь. В ЦСКА собраны очень талантливые ребята, которые показывают хороший уровень футбола. Они получили огромный опыт в еврокубках, противостояли топовым игрокам и клубам. И в профессиональном спорте нет деления на молодых и старых.

Основная обойма игроков в строю. Так что объективно мы можем показать достойный результат против «красно-синих». Рашид Маматкулович Рахимов говорил о резерве. Его действительно не хватает.