Силкин: «Лично я не хочу, чтобы в сборной играл Ари»

Российский специалист Сергей Силкин выступил против натурализации игроков для сборной России.

В последних двух поединках команды Станислава Черчесова принял участие форвард «Краснодара» Ари.

Складывается какая-то непонятная ситуация… Сначала Чалова вызывают в молодёжную команду и не дают играть, потом зовут в основную, но вместо него на поле отправляют 32-летнего легионера Ари. Лично я не хочу, чтобы в сборной играл Ари. Выступаю за то, чтобы в национальную команду попадали исключительно российские ребята.

Я просто предлагаю смотреть правде в глаза. Если мы хотим, чтобы наша сборная играла достойно, нужно растить игроков уже сегодня. Да, мы потеряем время и не получим ежеминутного результата, но зато сможем верить в будущее. Немцы же пошли на такой риск, и в их случае он оказался оправданным.