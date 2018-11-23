Семак: «Функциональной ямы у „Зенита“ нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 15-го тура РПЛ с «Ростовом».

В кубковом матче с «Ростовом» были изменения в составе. Мы играли неплохо, но не смогли хорошо сыграть на стандартах. Сейчас приложим все усилия, чтобы выиграть. Любую команду, которая обороняется большими силами, сложно вскрывать. Особенно, если у этой команды хорошие футболисты. В нашем чемпионате не так много индивидуально сильных футболистов, которые могут в одиночку решить эпизод. В том же «Манчестер Сити» много футболистов, которые способны обыграть один в один и создать момент.