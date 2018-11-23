  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 3.62 3.62 2.02
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 3.16 3.44 2.26
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 8.60 5.70 1.32
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун 2.375 3.34 3.28
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 2.80 3.42 2.66
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.84 3.58 2.06
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 2.625 3.26 2.96
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 3.45 3.50 2.22
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.63 3.30 2.92
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 2.43 3.54 3.02
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 1.727 4.05 5.00
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити 2.28 3.42 3.40
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.12 3.48 3.76
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 3.16 3.52 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 2.70 3.28 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 1.833 4.00 4.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 2.71 3.22 2.89
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 2.58 3.22 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 2.875 3.52 2.54
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 3.76 3.42 2.14
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 4.05 3.96 1.90
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.78 3.86 1.99
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 1.96 3.84 3.92
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Ливерпуль 6.10 4.30 1.60
18:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Кристал Пэлас 1.45 4.60 8.60
18:00 сегодня  Фулхэм -:-  Саутгемптон 2.73 3.34 2.80
18:00 сегодня  Эвертон -:-  Кардифф 1.43 4.75 8.90
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Лестер Сити 2.90 3.18 2.75
18:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Манчестер Сити 13.00 6.85 1.25
20:30 сегодня  Тоттенхэм -:-  Челси 2.83 3.44 2.64
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 4.80 3.75 1.73
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 1.95 3.40 4.10
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 1.79 3.84 4.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2.65 3.22 2.96
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 3.68 3.64 2.09
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.92 3.58 4.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 2.14 3.30 3.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.59 3.28 2.99
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.64 3.84 6.45
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.58 3.22 3.05
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.76 2.83 3.00
Матч перенесен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
03:15 сегодня Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес - - -
03:15 сегодня Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун -:- Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт -:- Логотип футбольный клуб Бананц (Ереван)Бананц 1.68 3.52 5.10
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арарат-Ар (Ереван)Арарат-Ар -:- Логотип футбольный клуб Арцах (Ереван)Арцах 1.47 4.05 6.75
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 3.66 3.16 2.08
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест -:- Логотип футбольный клуб ГомельГомель 1.32 4.75 9.90
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск -:- Логотип футбольный клуб ГородеяГородея 1.48 3.75 7.80
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк -:- Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 2.88 2.84 2.70
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Днепр Мог (Могилев)Днепр Мог -:- Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн 16.50 8.00 1.13
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Смолевичи-СТИСмолевичи-СТИ -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 9.10 4.45 1.36
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб МинскМинск -:- Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман 2.88 2.84 2.70
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.45 4.55 7.20
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 2.99 3.55 2.31
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 2.75 3.48 2.51
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.182 7.70 13.75
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош -:- Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб ПакшПакш 1.80 3.56 4.50
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК - - -
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Айнтрахт Ф 2.67 3.70 2.63
17:30 сегодня  Герта -:-  Хоффенхайм 3.46 3.78 2.12
17:30 сегодня  Вольфсбург -:-  РБ Лейпциг 3.66 3.68 2.08
17:30 сегодня  Бавария -:-  Фортуна 1.098 13.75 24.00
17:30 сегодня  Майнц -:-  Боруссия Д 5.65 4.40 1.61
20:30 сегодня  Шальке-04 -:-  Нюрнберг 1.53 4.05 8.00
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4.20 3.75 1.82
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 1.79 3.60 4.60
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген -:- Логотип футбольный клуб АаленАален - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.23 3.50 3.14
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К -:- Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.00 3.38 2.36
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 20.50 10.00 1.11
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 6.50 3.68 1.58
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 1.196 6.15 17.00
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс 3.68 3.25 2.13
15:00 сегодня  Эйбар -:-  Реал 6.30 4.50 1.55
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Райо Вальекано 1.43 4.80 8.40
20:30 сегодня  Уэска -:-  Леванте 2.31 3.42 3.32
22:45 сегодня  Атлетико М -:-  Барселона 1.93 3.55 3.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.99 3.22 4.25
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 2.01 3.22 4.15
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 2.10 3.02 4.15
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 3.86 3.04 2.17
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 2.03 3.125 4.25
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Рома 4.65 3.70 1.85
20:00 сегодня  Ювентус -:-  СПАЛ 1.16 8.20 19.50
22:30 сегодня  Интер -:-  Фрозиноне 1.27 6.40 11.50
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор -:- Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Сайлия (Доха)Аль-Сайлия -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа 2.82 3.92 2.23
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 2.66 3.30 2.64
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 2.21 2.98 3.82
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас -:- Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
06:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана 2.42 3.30 3.00
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Милсами (Оргеев)Милсами -:- Логотип футбольный клуб Динамо-Авто (Тирасполь)Динамо-Авто - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сфынтул Георге (Суручены)Сфынтул Георге -:- Логотип футбольный клуб Сперанца (Крихана Веке)Сперанца - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Бельцы)Заря -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Петрокуб (Хынчешты)Петрокуб -:- Логотип футбольный клуб Зимбру (Кишинев)Зимбру - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 1.70 4.00 4.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд -:- Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем -:- Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бранн (Берген)Бранн -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Старт (Кристиансанд)Старт - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 2.20 3.68 3.04
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет 2.21 3.52 3.14
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луситано ФКВЛуситано ФКВ -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кова-да-ПиедадиКова-да-Пиедади -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш - - -
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) -:- Логотип футбольный клуб Рубин (мол) (Казань)Рубин (мол) 4.80 4.35 1.57
14:00 сегодня  Динамо М -:-  Енисей 1.64 3.84 5.60
16:30 сегодня  Оренбург -:-  Уфа 2.40 2.84 3.56
19:00 сегодня  Анжи -:-  Рубин 5.30 3.35 1.78
13:00 сегодня  Сибирь -:-  Факел 2.57 2.84 3.10
13:00 сегодня  Ротор -:-  Шинник 2.14 3.125 3.62
14:00 сегодня  Спартак-2 -:-  Химки 1.87 3.35 4.333
14:00 сегодня  Нижний Новгород -:-  Томь - - -
15:00 сегодня  Авангард Кур -:-  Зенит-2 1.38 4.55 8.30
15:00 сегодня  Чертаново -:-  Краснодар-2 2.30 3.60 2.85
16:00 сегодня  Мордовия -:-  Тюмень 1.88 3.14 4.70
16:00 сегодня  Армавир -:-  Луч 2.30 3.00 3.38
17:00 сегодня  Сочи -:-  Балтика - - -
17:00 сегодня  Тамбов -:-  СКА-Хабаровск 2.07 3.18 3.76
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка 1.58 3.94 5.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун 1.35 5.05 8.00
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 6.20 4.25 1.50
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
16:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле -:- Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар 1.82 3.82 3.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб КршкоКршко 1.148 7.60 16.25
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 1.98 3.48 3.88
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4.30 3.82 1.80
15:00 сегодня  Карпаты -:-  Десна - - -
15:00 сегодня  Мариуполь -:-  Ворскла - - -
19:00 сегодня  ПСЖ -:-  Тулуза 1.15 9.50 19.50
22:00 сегодня  Дижон -:-  Бордо 2.86 3.40 2.62
22:00 сегодня  Кан -:-  Монако 3.10 3.18 2.57
22:00 сегодня  Страсбур -:-  Ним 2.14 3.38 3.82
22:00 сегодня  Реймс -:-  Генгам 2.04 3.22 4.45
22:00 сегодня  Нант -:-  Анже 2.07 3.28 4.20
16:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.04 3.28 3.94
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 3.14 3.18 2.35
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 1.82 3.50 4.50
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина -:- Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.615 4.20 5.10
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано 1.34 5.45 8.40
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок 2.61 3.24 2.80
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.29 5.60 10.50
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 5.35 3.74 1.68
08:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дз ИватаДз Ивата -:- Логотип футбольный клуб Консадоле Сап (Саппоро)Консадоле Сап 2.89 3.62 2.34
08:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вегалта СендайВегалта Сендай -:- Логотип футбольный клуб КасимаКасима 3.86 4.15 1.82
08:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саган ТосуСаган Тосу -:- Логотип футбольный клуб ЙокогамаЙокогама 2.53 3.54 2.69
08:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санфречче Хир (Хиросима)Санфречче Хир -:- Логотип футбольный клуб Нагоя Нагоя - - -
08:00 сегодня Логотип футбольный клуб Симидзу С-ПалсСимидзу С-Палс -:- Логотип футбольный клуб Кобе ВКобе В 2.31 3.48 3.04
08:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сересо (Осака)Сересо -:- Логотип футбольный клуб Касива РейсолКасива Рейсол 2.51 3.62 2.67
08:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шонан Беллмаре (Хирацука)Шонан Беллмаре -:- Логотип футбольный клуб Урава РД (Сайтама)Урава РД - - -
08:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гамба ОсакаГамба Осака -:- Логотип футбольный клуб В-Варен Нагасаки (Исахая)В-Варен Нагасаки 1.70 3.96 4.80
08:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТокиоТокио -:- Логотип футбольный клуб КавасакиКавасаки 2.375 3.58 2.86