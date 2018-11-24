«Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск» и другие результаты 24-го тура ФНЛ

Сегодня состоялись матчи 24-го тура ФНЛ.
«Ротор» - «Шинник» 1:3
Голы: Николаев 17 - Самодин 25, Деобальд 44, Цховребов 69.
«Сибирь» - «Факел» 2:0
Голы: Киреенко 40, Чеботару 45
«Спартак-2» - «Химки» 0:1
Гол: Белоус 85
«Нижний Новгород» - «Томь» 2:1
Голы: Игнатович 84, Фомин 90 (пенальти) - Кудряшов 22
«Авангард» - «Зенит-2» 2:1
Голы: Федчук 8, Батютин 16 - Прудников 85 (пенальти)
«Чертаново» - «Краснодар-2» 3:0
Голы: Цыпченко 20, Глушенков 21, Ежов 86
«Армавир» - «Луч» 1:1
Голы: Мичуренков 22 - Замалиев 33
«Мордовия» - «Тюмень» - 1:1
Голы: Петров 44 - Вотинов 57
«Сочи» - «Балтика» - 4:1
Голы: Барсов 23 (пенальти), Саламатов 79, Саламатов 85, Лагатор 90 - Магаль 37 (пенальти)
«Тамбов» - «СКА-Хабаровск» - 3:2
Голы: Мамтов 4, Мамтов 15, Муйва 31 - Кабутов 44, Кабутов 47
Результаты 23-го тура ФНЛ