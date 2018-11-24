«Фортуна» вырвала ничью у «Баварии»

В рамках 12-го тура Бундеслиги «Бавария» дома не смогла обыграть гостей из Дюссельдорфа.
Мюнхен, стадион «Альянц Арена»
«Бавария» - «Фортуна» 3:3 (2:1)
Голы: Зюле 17, Мюллер 20, Мюллер 58 - Люкебакио 44, Люкебакио 78, Люкебакио 90+3
«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба, Мартинес, Мюллер (Хуммельс 90+2), Ренату Санчеш (Рафинья 80), Горецка, Рибери (Роббен 71), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
«Фортуна»: Ренсинг, Циммерманн, Бормут, Камински, Гиссельманн, Циммер, Штегер, Бодзек (Хеннингс 85), Финк (Караман 76), Усами (Раман 70), Люкебакио
Главный тренер: Функель Фридхельм.
Предупреждение: Финк 69
Судья: Яблонски Свен.
В 11-м туре мюнхенцы проиграли в Дортмунде.
Дортмунд способен сейчас вернуть Бундеслигу в свой уровень. Как бы это абсурдно не звучало, фанам Баварии стоит болеть сейчас за шмелей)
Дортмунд способен сейчас вернуть Бундеслигу в свой уровень. Как бы это абсурдно не звучало, фанам Баварии стоит болеть сейчас за шмелей)
ну и порадовало лишь дубль Томаса а так эх.
ну и порадовало лишь дубль Томаса а так эх.
сори ты не в моем вкусе
сори ты не в моем вкусе
Баварии надо гнать Ковача, а вместе с ним Боатенга, Хумельса, Рибери, Робена, Мюллера и Левандовски - тогда будет толк.
Баварии надо гнать Ковача, а вместе с ним Боатенга, Хумельса, Рибери, Робена, Мюллера и Левандовски - тогда будет толк.
Фортуне респект!!!
Фортуне респект!!!