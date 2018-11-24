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18:00 Матч завершен  Вест Хэм 0:4  Манчестер Сити 11.00 6.45 1.24
18:00 Матч завершен  Уотфорд 0:3  Ливерпуль 6.25 3.02 1.78
18:00 Матч завершен  Ман Юнайтед 0:0  Кристал Пэлас 1.615 3.25 7.90
20:30 Идет второй тайм, 77’  Тоттенхэм 3:0  Челси 1.25 6.30 10.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Вольфсбург 1:0  РБ Лейпциг 1.41 3.90 11.50
17:30 Матч завершен  Бавария 3:3  Фортуна 1.101 13.25 24.00
17:30 Матч завершен  Майнц 1:2  Боруссия Д 6.60 2.11 2.34
20:30 73’  Шальке-04 3:1  Нюрнберг 1.063 11.50 41.00
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Эйбар 3:0  Реал 2.54 3.14 2.94
18:15 Матч завершен  Валенсия 3:0  Райо Вальекано 1.152 7.40 20.00
22:45 сегодня  Атлетико М -:-  Барселона 1.93 3.55 3.95
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Удинезе 1:0  Рома 4.20 2.53 2.38
20:00 Матч завершен  Ювентус 2:0  СПАЛ 1.16 8.20 19.50
22:30 сегодня  Интер -:-  Фрозиноне 1.27 6.40 11.50
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Динамо М 1:2  Енисей 4.65 3.10 1.94
16:30 Матч завершен  Оренбург 1:0  Уфа 2.60 1.727 11.25
19:00 Матч завершен  Анжи 1:1  Рубин 13.75 2.95 1.56
Франция. Лига 1 2018/2019, 14 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен  ПСЖ 1:0  Тулуза 1.055 13.00 35.00
22:00 сегодня  Кан -:-  Монако 2.92 3.32 2.44
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«Фортуна» вырвала ничью у «Баварии»

сегодня, 19:26
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 3Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)ФортунаМатч завершен

В рамках 12-го тура Бундеслиги «Бавария» дома не смогла обыграть гостей из Дюссельдорфа.

Мюнхен, стадион «Альянц Арена»

«Бавария» - «Фортуна» 3:3 (2:1)
Голы: Зюле 17, Мюллер 20, Мюллер 58 - Люкебакио 44, Люкебакио 78, Люкебакио 90+3

«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба, Мартинес, Мюллер (Хуммельс 90+2), Ренату Санчеш (Рафинья 80), Горецка, Рибери (Роббен 71), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.

«Фортуна»: Ренсинг, Циммерманн, Бормут, Камински, Гиссельманн, Циммер, Штегер, Бодзек (Хеннингс 85), Финк (Караман 76), Усами (Раман 70), Люкебакио
Главный тренер: Функель Фридхельм.

Предупреждение: Финк 69

Судья: Яблонски Свен.

В 11-м туре мюнхенцы проиграли в Дортмунде.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 785
сегодня в 21:40
Фортуне улыбнулась фортуна ;)
Adepta
Adepta
   71 / 785
сегодня в 21:17
Ковача нужно гнать, как кареру.
nnb199O
nnb199O ответил Ragnar_Lodbrok
   567 / 785
сегодня в 21:02
Скорее ветераны тянут команду на дно вместе с жадным руководством + Ковач так себе тренер
Не ветераны а молодые не топ футболисты тянут на дно, с такими недо футболистами любой топ тренер не справился бы.
nnb199O
nnb199O ответил Bavaria_M
   567 / 785
сегодня в 21:00
ты кто вообще? я еще даже ничего написать не успел как тут уже фанаты. сори ты не в моем вкусе
Кто о чем а радужный Баварка о вкусе, тфуу б...ь
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Lionel Messi-10
   81 / 785
сегодня в 20:47
Скорее ветераны тянут команду на дно вместе с жадным руководством + Ковач так себе тренер
ману дель мораль
ману дель мораль
   226 / 785
сегодня в 20:44
Надеюсь Дортмунд не упустит свое. Тогда другие более менее сильные команды воодушевятся, сама Боруссия станет вновь грозным противником для всех в Европе, да и у Баварии появится мотивация, таких косяков не будет.
Дортмунд способен сейчас вернуть Бундеслигу в свой уровень. Как бы это абсурдно не звучало, фанам Баварии стоит болеть сейчас за шмелей)
Bavaria_M
Bavaria_M
   478 / 785
сегодня в 20:44
ну что ж. Нико на выход. ну по крайней мере летом точно. вот только кого брать? укрепить состав. с одной стороны такой провал даже хорошо. мб это сподвигнит жадин выделить бабло и купить игроков? ну будем надеятся на это.
ну и порадовало лишь дубль Томаса а так эх.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил Ragnar_Lodbrok
   133 / 785
сегодня в 20:43
Конечно, его дух до сих пор живёт и тянет команду на дно.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил nnb199O
   478 / 785
сегодня в 20:42
Ахахха Бавария_М не плачь.
ты кто вообще? я еще даже ничего написать не успел как тут уже фанаты.
сори ты не в моем вкусе
dzvinka
dzvinka
   36 / 785
сегодня в 20:41
Люкебакио прямо хет-трик вогнал пару-тройку сосисочек в баварскую сосисочку)))
Баварии надо гнать Ковача, а вместе с ним Боатенга, Хумельса, Рибери, Робена, Мюллера и Левандовски - тогда будет толк.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Lionel Messi-10
   81 / 785
сегодня в 20:39
Ты так думаешь?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   133 / 785
сегодня в 20:36
Ва всем винават Гвардиола
neomessi
neomessi
   232 / 785
сегодня в 20:34
Тут все равно, Бавария будет чемпионом.
drug01
drug01
   91 / 785
сегодня в 20:23
Такой клуб!!!!!.....а играет на ставках - ПОЗОР !!!!!!
112910415
112910415
   98 / 785
сегодня в 20:19
Бавария не лучше Реала )
борька
борька
   179 / 785
сегодня в 20:13
Повезло!
nnb199O
nnb199O
   567 / 785
сегодня в 20:10
Ахахха Бавария_М не плачь.
Сливки общества
Сливки общества
   771 / 785
сегодня в 20:09
Пора на выход
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 785
сегодня в 20:04
Рановато поверили в победу и были наказаны!!!
Фортуне респект!!!
VIPded
VIPded
   88 / 785
сегодня в 20:02
Бавария играет не в футбол, а в конторах?... )))
Vector-B B
Vector-B B
   553 / 785
сегодня в 19:46
Ковач out
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил NGY
   81 / 785
сегодня в 19:44
А кому он помогает?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил BESTjuventus10
   81 / 785
сегодня в 19:44
Скорее вот правильные два слова: Ковач аут!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   53 / 785
сегодня в 19:44
Фортуна с Люкебакой,Зюля на подсосе)
NGY
NGY ответил Bayern Best
   31 / 785
сегодня в 19:40
Цирк,продолжается.
Вар не помогает?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   77 / 785
сегодня в 19:36
Осталось ещё Ювентусу проиграть сегодня )))
Bayern Best
Bayern Best
   50 / 785
сегодня в 19:32
Цирк,продолжается.
ДСА
ДСА
   90 / 785
сегодня в 19:31
Неожиданно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   116 / 785
сегодня в 19:29
Жесть.
Scousers
Scousers
   243 / 785
сегодня в 19:28
Фортуне фартанула!
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