Дортмундская «Боруссия» одержала выездную победу над «Майнцем»

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» в матче 12-го тура чемпионата Германии.
Майнц, стадион Опель Арена
«Майнц» - «Боруссия» 1:2 (0:0)
Голы: Квайсон 70 - Алькасер 67, Пищек 76
«Майнц»: Центнер, Бросински, Белл, Хак (Бутьюс 77), Ниакате, Кариколь, Гбамен, Кунде, Латца (Максим 83), Матета, Квайсон (Онисиво 71)
Главный тренер: Шварц Сандро.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Аканджи, Загаду, Хакими (Диалло 83), Дилейни, Витсель, Санчо, Ройс, Ларсен (Пулишич 77), Гетце (Алькасер 64)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Хак 26, Кунде 30, Дилейни 34
Судья: Айтекин Дениз.
В параллельном матче «Бавария» сыграла вничью с «Фортуной».
Я, конечно, ждал улучшений после прошлогоднего бардака, но +9 от Баварии в ноябре я ожидать не мог никак))
Ну а Пако, на мой взгляд, - лучший трансфер во всех лигах топ-5 этого межсезонья! Просто слов нет!
Я, конечно, ждал улучшений после прошлогоднего бардака, но +9 от Баварии в ноябре я ожидать не мог никак))
Ну а Пако, на мой взгляд, - лучший трансфер во всех лигах топ-5 этого межсезонья! Просто слов нет!