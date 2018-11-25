Кононов: «Вся команда играла друг за друга»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что удовлетворён победой своей команды в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
Мы рады, что победили. Матч был непростым. Рады тому, что мы были вместе сегодня – вся команда играла друг за друга. Поэтому даже несмотря на то, что уступали в счёте, все равно добились победы за счёт командного духа и командной игры. Это самый главный момент. Именно этого в первую очередь я и ждал сегодня. А все остальное – детали.
Кононова с удачным дебютом .
Кононова с удачным дебютом .
Победа ТРУДОВАЯ и ВОЛЕВАЯ!
Поздравляем Леонида Федуна, который присутствовал на этом матче, и его клуб с победой!
Крылья проиграли по вине своей защиты, а не по вине судьи!
Провалились и пропустили два гола в течении минуты двух.
Победа ТРУДОВАЯ и ВОЛЕВАЯ!
Поздравляем Леонида Федуна, который присутствовал на этом матче, и его клуб с победой!
Крылья проиграли по вине своей защиты, а не по вине судьи!
Провалились и пропустили два гола в течении минуты двух.
победа спартака очень тухлая
победа спартака очень тухлая