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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Закончился первый тайм  Борнмут 1:1  Арсенал 7.60 4.60 1.42
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 28’  Наполи 0:0  Кьево 1.164 7.90 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.84 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Закончился первый тайм  Краснодар 1:0  Арсенал Т 1.60 3.68 6.40
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.79 3.30 5.35
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Кононов: «Вся команда играла друг за друга»

сегодня, 16:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что удовлетворён победой своей команды в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Мы рады, что победили. Матч был непростым. Рады тому, что мы были вместе сегодня – вся команда играла друг за друга. Поэтому даже несмотря на то, что уступали в счёте, все равно добились победы за счёт командного духа и командной игры. Это самый главный момент. Именно этого в первую очередь я и ждал сегодня. А все остальное – детали.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   56 / 829
сегодня в 17:22
Спартак с победой .
Кононова с удачным дебютом .
Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 17:13
Спартак заслужил эту победу!
Победа ТРУДОВАЯ и ВОЛЕВАЯ!
Поздравляем Леонида Федуна, который присутствовал на этом матче, и его клуб с победой!
Крылья проиграли по вине своей защиты, а не по вине судьи!
Провалились и пропустили два гола в течении минуты двух.
nautilus163
nautilus163
   607 / 829
сегодня в 17:03
Вся команда и судья!
spartak kursk
spartak kursk
   276 / 829
сегодня в 16:56
Вся команда должна играть не только друг за друга,но и за себя,за тренера и за болельщиков....
счет 7-0
счет 7-0
   44 / 829
сегодня в 16:52
Команда весь матч озиралась на иуду-судью.
DZYBAavtogol
DZYBAavtogol
сегодня в 16:45
Только перешел в Спартак уже какие то сектантские речи толкает (дух, друг другу, команда, вместе, самый главный момент, рады) ... обычная судейская победа.
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 829
сегодня в 16:44
хоть бы нашёл мужество и признал,что играли паршиво и отдал честь судьишке
serh62
serh62
   95 / 829
сегодня в 16:44
я думал кононов МУЖИК... всегда уважал его. оказывается он обыкновенный лицемер. сегодня москалев играл за всю твою команду.
Брулин
Брулин
   86 / 829
сегодня в 16:41
добился победы за счет вопиющей не справедливости к крыльям от работы арбитра
Russiаnhammer
Russiаnhammer
   217 / 829
сегодня в 16:41
арбитр москалев сломал крылья советов
победа спартака очень тухлая
VIPded
VIPded
   91 / 829
сегодня в 16:40
Вся судейская бригада играла за Спартак
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