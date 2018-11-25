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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Закончился первый тайм  Борнмут 1:1  Арсенал 7.60 4.60 1.42
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 27’  Наполи 0:0  Кьево 1.164 7.90 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.84 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Закончился первый тайм  Краснодар 1:0  Арсенал Т 1.60 3.68 6.40
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.79 3.30 5.35
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Божович: «Был чистый пенальти. Спорить могут только болельщики „Спартака“»

сегодня, 16:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в матче 15-го тура РПЛ и коснулся вопроса судейства.

Игра получилась интересной, с большим количеством моментов у обеих команд. «Спартак» мог забить в начале игры, но и мы нашли чем ответить. Мы выглядели достаточно хорошо, но, к сожалению, пропустили два быстрых гола подряд. После этого мы раскрылись, а для «Спартака» это хорошо, так как мы дали им зоны.

Это нормально, что у игроков «Спартака» был всплеск эмоций, это было видно по тому, как они отмечали голы. Будем смотреть дальше что будет с ними. Против нас мог сыграть кто угодно, мы не угадали двух игроков, вышедших в стартовом составе. Против «Спартака» играть всегда сложно.

Момент с попаданием мяча в руку Зе Луишу? А что тут смотреть? Это чистый пенальти. Спорить в таком случае могут только болельщики «Спартака».

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Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12
   14 / 829
сегодня в 17:25
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Георгий Додонов
Георгий Додонов
   163 / 829
сегодня в 17:24
Рука была чистая.
Nickless
Nickless ответил Байкал-38
   354 / 829
сегодня в 17:03
Божович: «Спорить с тем, что пенальти был, могут только фанаты „Спартака“» Как раз фанаты Спартака могут спорить, что пенальти не было, а не то, что он был, что и подтверждают слова Божевича. Это чистый пенальти. Спорить в таком случае могут только болельщики «Спартака». Думаю надо подкорректировать заголовок!
Перефразировали
spartak kursk
spartak kursk
   276 / 829
сегодня в 16:53
Рука действительно была..
Как собственно и офсайд,с которого Крылья забили единственный мяч......
Литейный 4
Литейный 4 ответил Ваня лучший
   3 / 829
сегодня в 16:46
Зато у Москалёва теперь своя АЗС. Сказать какая, или сам догадаешься?
Поднялся на мазутном проекте. Гыгыгы
Байкал-38
Байкал-38
   84 / 829
сегодня в 16:45
Божович: «Спорить с тем, что пенальти был, могут только фанаты „Спартака“»


Как раз фанаты Спартака могут спорить, что пенальти не было, а не то, что он был, что и подтверждают слова Божевича.
Это чистый пенальти. Спорить в таком случае могут только болельщики «Спартака».
Думаю надо подкорректировать заголовок!
cska plus
cska plus
   1 / 829
сегодня в 16:43
Позор федуну, даже тухлые победы покупает.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Литейный 4
   40 / 829
сегодня в 16:40
Зато у Москалёва теперь своя АЗС. Сказать какая, или сам догадаешься?
SHMEL
SHMEL
   68 / 829
сегодня в 16:38
    Evilhuman
    Evilhuman
       27 / 829
    сегодня в 16:38
    жаль КС , с карманными судьями мясных трудно бороться
    Я обиделся
    Я обиделся
       148 / 829
    сегодня в 16:37
    была рука - факт
    КЭТиК
    КЭТиК
       180 / 829
    сегодня в 16:34
    Спартак победил заслуженно и точка.
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 829
    сегодня в 16:33
    При 0-2 свиньям не видать было бы победы как своих ушей. Скажите спасибо москалю. Гыгыгы
    Я обиделся
    Я обиделся
       148 / 829
    сегодня в 16:33
    сейчас обзор гляну.)))
    parallels
    parallels
       5 / 829
    сегодня в 16:32
    ахаха! умыл рылы одной фразой!
    cska.78
    cska.78
       66 / 829
    сегодня в 16:31
    Позор Москалеву и Федуну!
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