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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Закончился первый тайм  Борнмут 1:1  Арсенал 7.60 4.60 1.42
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 27’  Наполи 0:0  Кьево 1.164 7.90 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.84 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Закончился первый тайм  Краснодар 1:0  Арсенал Т 1.60 3.68 6.40
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.79 3.30 5.35
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Федун: «Мне понравился состав, который выпустил Кононов»

сегодня, 17:11
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов».

Матч понравился. Понравился состав. Понравилась игра. Лиха беда начало! 

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Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik
   615 / 829
сегодня в 17:29
"Коалиция", ну угомонитесь уже! На каждой ветке грязь льете
cska plus
cska plus
   1 / 829
сегодня в 17:26
Особенно москалёв.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   45 / 829
сегодня в 17:20
нольтрофеич, скажи спасибо своему Москалеву!
quinn-se
quinn-se
   7 / 829
сегодня в 17:17
Ничего удивительного, федун и измайлов именно о таком "составе" и мечтали) Ура, усиление команде не нужно, состав просто огонь!!!))))))))))
Jum13
Jum13
   10 / 829
сегодня в 17:16
Да - Москалёв в нём смотрелся очень гармонично
nautilus163
nautilus163
   607 / 829
сегодня в 17:15
Особенно в составе выделялся Москалёв, игравший в защите!
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 829
сегодня в 17:14
Федун: Мне понравился состав в который я включил Москалёва. гыгыгы
parallels
parallels ответил iNels
   5 / 829
сегодня в 17:14
я хз, как может нравиться состав, в котором ребров, ещенко, комбаров, кутепов, глушаков и ломовицкий. это +6 игроков к команде соперника. сразу видно, что некоторые личности в этом клубе попадают в состав не по спортивному принципу
через постель (баню).
ermak6848
ermak6848
   124 / 829
сегодня в 17:13
С Победой дорогие земляки фк московский " СПАРТАК "!!!
iNels
iNels
   108 / 829
сегодня в 17:12
я хз, как может нравиться состав, в котором ребров, ещенко, комбаров, кутепов, глушаков и ломовицкий. это +6 игроков к команде соперника. сразу видно, что некоторые личности в этом клубе попадают в состав не по спортивному принципу
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