Кононов планирует использовать Мельгарехо в атаке

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов похвалил полузащитника команды Лоренцо Мельгарехо после матча с «Крыльями Советов».

С первых минут я его не выпустил, потому что он мало работал с командой, вернулся за два дня до матча после больших перелетов. Я помню его по „Кубани“, когда руководил „Краснодаром“, он очень здорово играл на позиции правого атакующего футболиста и в центре нападения. Посмотрим, где будем использовать его дальше, но сейчас я его в первую очередь рассматриваю как игрока атаки.