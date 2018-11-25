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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Закончился первый тайм  Борнмут 1:1  Арсенал 7.60 4.60 1.42
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 28’  Наполи 0:0  Кьево 1.164 7.90 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.84 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Закончился первый тайм  Краснодар 1:0  Арсенал Т 1.60 3.68 6.40
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.79 3.30 5.35
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Кононов планирует использовать Мельгарехо в атаке

сегодня, 17:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов похвалил полузащитника команды Лоренцо Мельгарехо после матча с «Крыльями Советов».

С первых минут я его не выпустил, потому что он мало работал с командой, вернулся за два дня до матча после больших перелетов. Я помню его по „Кубани“, когда руководил „Краснодаром“, он очень здорово играл на позиции правого атакующего футболиста и в центре нападения. Посмотрим, где будем использовать его дальше, но сейчас я его в первую очередь рассматриваю как игрока атаки.

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Все комментарии
морозз
морозз ответил parallels
   187 / 829
сегодня в 17:13
"использованный мельгарехо" - звучит. впрочем, это применимо к любому игроку спартака. и к федуну.
Понимаю тебя, ты разочарован и угнетён! Дальше будет только хуже и хуже, крепись!
Russiаnhammer
Russiаnhammer
   217 / 829
сегодня в 17:11
мельгареха в атаке,в опорке москалеха)
parallels
parallels
   5 / 829
сегодня в 17:11
"использованный мельгарехо" - звучит. впрочем, это применимо к любому игроку спартака. и к федуну.
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