Червиченко: «Безобразное судейство часто сопровождает матчи „Спартака“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал подвел итоги матча «красно-белых» с «Крыльями Советов» (2:1) в 15-м туре РПЛ .

Сегодняшний матч мне совсем не понравился. На поле было безобразное судейство, которое часто сопровождает матчи «Спартака». Но когда сопернику не ставят один пенальти — это еще ладно, а когда два — это уже перебор. Все, что Кононов пока принес, — подхватил удачно палочку по работе с судьями. Между его работой матчами пять или десять туров назад разницы я не увидел. Состав постоянно подвергается ротации. Думаю, если пересмотреть все матчи этого сезона, что-то подобное у «Спартака» уже было. Никаких изменений нет. Если бы я не знал, что на скамейке новый тренер, то по игре не догадался бы. Два тренера поменялись, а ничего нового.

Те два гола, которые забил «Спартак» за минуту — это исключительно расстройство «Крыльев», которым не поставили стопроцентный пенальти. Так часто бывает. Пока команда думает, какой шанс у них украли, теряет концентрацию и пропускает. Не стоит забывать, что «Крылья» — аутсайдер нашего чемпионата. Позорно воровать очки у аутсайдера таким образом. Нужно смотреть на матч с «Локомотивом» — там уже такие штучки не пройдут. Свое состояние надо оценивать по игре с равным соперником.

Что касается Зобнина, всё очень печально. Он настоящий боец, хороший игрок. Он — основная мужская сила в команде. Страшно, если это рецидив его старой травмы. Как правило, это бьет негативом вдвойне, из-за чего можно и не восстановиться.