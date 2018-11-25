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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Закончился первый тайм  Борнмут 1:1  Арсенал 7.60 4.60 1.42
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 28’  Наполи 0:0  Кьево 1.164 7.90 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.84 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Закончился первый тайм  Краснодар 1:0  Арсенал Т 1.60 3.68 6.40
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.79 3.30 5.35
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Червиченко: «Безобразное судейство часто сопровождает матчи „Спартака“»

сегодня, 16:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал подвел итоги матча «красно-белых» с «Крыльями Советов» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

Сегодняшний матч мне совсем не понравился. На поле было безобразное судейство, которое часто сопровождает матчи «Спартака». Но когда сопернику не ставят один пенальти — это еще ладно, а когда два — это уже перебор. Все, что Кононов пока принес, — подхватил удачно палочку по работе с судьями. Между его работой матчами пять или десять туров назад разницы я не увидел. Состав постоянно подвергается ротации. Думаю, если пересмотреть все матчи этого сезона, что-то подобное у «Спартака» уже было. Никаких изменений нет. Если бы я не знал, что на скамейке новый тренер, то по игре не догадался бы. Два тренера поменялись, а ничего нового.

Те два гола, которые забил «Спартак» за минуту — это исключительно расстройство «Крыльев», которым не поставили стопроцентный пенальти. Так часто бывает. Пока команда думает, какой шанс у них украли, теряет концентрацию и пропускает. Не стоит забывать, что «Крылья» — аутсайдер нашего чемпионата. Позорно воровать очки у аутсайдера таким образом. Нужно смотреть на матч с «Локомотивом» — там уже такие штучки не пройдут. Свое состояние надо оценивать по игре с равным соперником.

Что касается Зобнина, всё очень печально. Он настоящий боец, хороший игрок. Он — основная мужская сила в команде. Страшно, если это рецидив его старой травмы. Как правило, это бьет негативом вдвойне, из-за чего можно и не восстановиться.

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Все комментарии
морозз
морозз
   187 / 829
сегодня в 17:21
Ну всё блин, из за слез коней с бомжами и этого жиробаса скоро утонет знаменитая спартаковская арена!
nautilus163
nautilus163
   607 / 829
сегодня в 17:12
Вся страна видела как совершается должностное преступление! А преступник должен сидеть в тюрьме! Но это Россия......
Jum13
Jum13
   10 / 829
сегодня в 17:04
Спартак украл минимум 1 очко у КС на потеху Федуну и его фанатикам
parallels
parallels
   5 / 829
сегодня в 17:02
даже спартач признаёт, что федун купил москалёва! и что на это хрюкнут местные рылы?
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 829
сегодня в 16:58
Это уже не безобразное, а предвзятое судейство. А если быть точным, то преступное.
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 829
сегодня в 16:53
червь стал правильным спартачом, истину глаголит, все всё видят
leopit
leopit
   804 / 829
сегодня в 16:53
В подлой команде и результаты подлейшие!
vistory
vistory
   30 / 829
сегодня в 16:50
Червиченко изнутри знает все нечистоплотности тарасни.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
   217 / 829
сегодня в 16:47
червиченко-один из самых адекватных спартачей
Чингачгук
Чингачгук
   46 / 829
сегодня в 16:45
Можно сказать, что всегда, ни одного честно выигранного матча.
cska plus
cska plus
   1 / 829
сегодня в 16:45
Как не поддержать червя.
cska.78
cska.78
   66 / 829
сегодня в 16:42
Без судей пищевик не может! Москалев бы и третий не поставил пенальти, если бы это потребовалось!
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