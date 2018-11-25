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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.78 3.80 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Идет первый тайм, 9’  Зенит 0:0  Ростов 1.77 3.48 5.00
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Зобнин выбыл из строя до зимней паузы

сегодня, 17:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выбыл из строя до зимней паузы в РПЛ.

Футболист, напомним, получил травму колена в матче 15-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов». При этом сообщается, что операция Зобнину не понадобится.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
   232 / 844
сегодня в 18:17
Поправляйся! До игры весной с Динамо ещё успеешь форму набрать.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   245 / 844
сегодня в 18:17
Ромка , поправляйся скорее !
счет 7-0
счет 7-0
   47 / 844
сегодня в 17:53
Зачем на поле вышел?
nautilus163
nautilus163
   224 / 844
сегодня в 17:42
Хороший игрок! Скорейшего выздоровления Роману!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   166 / 844
сегодня в 17:36
Жаль...
spartak kursk
spartak kursk
   210 / 844
сегодня в 17:35
В новых российских реалиях с зимней системой выбытие до зимней паузы означает.что Зобнин выбыл до марта месяца.....

Здоровья настоящему бойцу и безрецидивья....
Bastardo
Bastardo
   426 / 844
сегодня в 17:35
Плохо...
Роме здоровья!
ДСА
ДСА
   104 / 844
сегодня в 17:34
Лучше бы не выпускали.
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