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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Закончился первый тайм  Борнмут 1:1  Арсенал 7.60 4.60 1.42
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 28’  Наполи 0:0  Кьево 1.164 7.90 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.84 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Закончился первый тайм  Краснодар 1:0  Арсенал Т 1.60 3.68 6.40
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.79 3.30 5.35
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Кононов: «Зобнин повредил колено»

сегодня, 16:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над «Крыльями Советов» рассказал, почему полузащитник Роман Зобнин провел на поле только 13 минут.

Наши доктора сейчас смотрят. Диагноз будет немного позже. Давайте дождемся. У него колено.

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Все комментарии
kingoffam
kingoffam ответил Jum13
   228 / 829
сегодня в 17:30
Надо подуть на ваву и у симулянта всё пройдёт
Кто бы тебе на голову подул...
Jum13
Jum13
   10 / 829
сегодня в 17:01
Надо подуть на ваву и у симулянта всё пройдёт
denmig
denmig
   116 / 829
сегодня в 17:00
Роме -исключительно только здоровья !!!
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
   465 / 829
сегодня в 16:52
Остаётся надеется... только б не снова "кресты" (((
Almazny
Almazny
   31 / 829
сегодня в 16:49
Заживет.
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