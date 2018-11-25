Кононов: «Зобнин повредил колено»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над «Крыльями Советов» рассказал, почему полузащитник Роман Зобнин провел на поле только 13 минут.
Наши доктора сейчас смотрят. Диагноз будет немного позже. Давайте дождемся. У него колено.
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур
|1
|X
|2
|16:30
|Закончился первый тайм
|Борнмут
|1:1
|Арсенал
|Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур
|1
|X
|2
|17:00
|28’
|Наполи
|0:0
|Кьево
|20:00
|сегодня
|Лацио
|-:-
|Милан
|Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Спартак М
|3:1
|Крылья Советов
|16:30
|Закончился первый тайм
|Краснодар
|1:0
|Арсенал Т
|19:00
|сегодня
|Зенит
|-:-
|Ростов
|Спартак3 : 1Крылья Советов
|Матч завершен
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над «Крыльями Советов» рассказал, почему полузащитник Роман Зобнин провел на поле только 13 минут.
Наши доктора сейчас смотрят. Диагноз будет немного позже. Давайте дождемся. У него колено.