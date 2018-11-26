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Карасев, Еськов и Безбородов будут работать на матчах Лиги Европы

сегодня, 16:28

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Бетисом» и «Олимпиакосом». Ассистентами Карасева назначены Игорь Демешко и Алексей Лунев, дополнительными помощниками рефери станут Сергей Иванов и Владимир Москалев, четвертым судьей назначен Роман Усачев.

Алексей Еськов назначен на матч «Цюрих» - АЕК. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин и Антон Аверьянов, дополнительные ассистенты - Михаил Вилков и Роман Галимов, четвертый арбитр - Дмитрий Сафьян.

Бригада арбитров во главе Владиславом Безбородовым обслужит игру между «Миланом» и «Дюделанжем». Его ассистентами назначены Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Дополнительные ассистенты - Кирилл Левников и Василий Казарцев. Четвертый рефери - Алексей Воронцов

Также стало известно, кто обслужит матчи «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы.

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Все комментарии
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   341 / 891
сегодня в 17:15
Газпромовские судьи в газпромовском турнире ахххах
cska plus
cska plus
   3 / 891
сегодня в 17:11
Протолкнул таки своего свистуна безбородова федун.
vistory
vistory
   33 / 891
сегодня в 16:47
Как только лампочкин не услуживал тарасне, а кроме денег ничего не получил. Скоро на его месте москалев будет.
Brigar
Brigar
   20 / 891
сегодня в 16:40
Почему Москалева не назначили, он два пенальти спартаку не назначил, угловой отменил КС, прогнулся перед симоняном на все 100?
25процентный клоун
25процентный клоун
   56 / 891
сегодня в 16:35
Москалев допустил ошибку в выходные,защитав гол из офсайда Карниленко поэтому я бы дал ему отдохнуть
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