Карасев, Еськов и Безбородов будут работать на матчах Лиги Европы

сегодня, 16:28

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Бетисом» и «Олимпиакосом». Ассистентами Карасева назначены Игорь Демешко и Алексей Лунев, дополнительными помощниками рефери станут Сергей Иванов и Владимир Москалев, четвертым судьей назначен Роман Усачев.

Алексей Еськов назначен на матч «Цюрих» - АЕК . Помогать ему будут Дмитрий Мосякин и Антон Аверьянов, дополнительные ассистенты - Михаил Вилков и Роман Галимов, четвертый арбитр - Дмитрий Сафьян.

Бригада арбитров во главе Владиславом Безбородовым обслужит игру между «Миланом» и «Дюделанжем». Его ассистентами назначены Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Дополнительные ассистенты - Кирилл Левников и Василий Казарцев. Четвертый рефери - Алексей Воронцов

Также стало известно, кто обслужит матчи «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы.