Назначены арбитры на матчи «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы

сегодня, 14:40

Стали известны арбитры, которые обслужат матчи Лиги Европы «Зенит» - «Копенгаген» и «Краснодар» - «Акхисар».

«Зенит» и «Копенгаген» рассудит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Его ассистентами станут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, четвертый рефери - Грега Кордеж. Дополнительными ассистентами главного судьи назначены Раде Обренович и Роберто Понис.

Главным арбитром на матч «Краснодар» - «Акхисар» назначен болгарин Ивайло Стоянов. Ему помогут соотечественники Иво Колев и Георги Дойнов. Четвертый арбитр - Петар Джугански. Дополнительные судьи - Волен Чинков и Николай Йорданов.

«Спартак» и «Рапид» рассудят арбитры из Польши.