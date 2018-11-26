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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Назначены арбитры на матчи «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы

сегодня, 14:40

Стали известны арбитры, которые обслужат матчи Лиги Европы «Зенит» - «Копенгаген» и «Краснодар» - «Акхисар».

«Зенит» и «Копенгаген» рассудит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Его ассистентами станут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, четвертый рефери - Грега Кордеж. Дополнительными ассистентами главного судьи назначены Раде Обренович и Роберто Понис.

Главным арбитром на матч «Краснодар» - «Акхисар» назначен болгарин Ивайло Стоянов. Ему помогут соотечественники Иво Колев и Георги Дойнов. Четвертый арбитр - Петар Джугански. Дополнительные судьи - Волен Чинков и Николай Йорданов.

«Спартак» и «Рапид» рассудят арбитры из Польши.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 889
сегодня в 15:38
Удачи нашим клубам!
ДАША Д
ДАША Д
   152 / 889
сегодня в 15:35
Класс наших команд повыше даже если судьи будут чудить.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   34 / 889
сегодня в 15:17
Нормально так нам братьев славян подогнали в судьи. Хотя это ни как не повлияет, в Европе судят по правилам, а не по понятиям как у нас, когда игрокам одного середняка позволено делать вообще все что угодно на поле: играть рукой в штрафной, идти в опасные подкаты, симулировать, грубить, вкалывать бронматан и нюхать запрещенные вещества.
Petergoff
Petergoff
   635 / 889
сегодня в 14:59
Удачи нашим клубам и только победы.
Лакшери
Лакшери
   81 / 889
сегодня в 14:54
да пофиг кто там судит, нужно показать хорошую игру и разгромно победить обеим командам, всего то
cska.78
cska.78
   32 / 889
сегодня в 14:48
    vistory
    vistory
       33 / 889
    сегодня в 14:44
    Краснодару повезло меньше, болгары иногда судят как москалев.
    Mangur
    Mangur
       213 / 889
    сегодня в 14:42
    Удачи.
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