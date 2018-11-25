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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Закончился первый тайм  Борнмут 1:1  Арсенал 7.60 4.60 1.42
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 28’  Наполи 0:0  Кьево 1.164 7.90 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.84 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Закончился первый тайм  Краснодар 1:0  Арсенал Т 1.60 3.68 6.40
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.79 3.30 5.35
ГлавнаяНовости

Хусаинов: «Арбитр отсудил матч „Спартак“ - „Крылья“ „по понятиям“»

сегодня, 16:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил судейство в матче 15-го тура РПЛ «Спартак» - «Крылья Советов» (3:1). Главным судьей на этот поединок был назначен Владимир Москалев.

Был ли пенальти при игре рукой Зе Луиша в начале второго тайма? А как вы сами думаете? Конечно, был. Рука была поднята выше уровня тела. Не знаю, почему он не назначил 11-метровый, это его ошибка.

Был еще второй эпизод, где судья должен был наказать «Спартак» пенальти. При счете 2:1 Шейдаев врывался в штрафную с фланга Комбарова. Дмитрий толкает соперника руками в грудь, потом падает на поле и корчится от боли, как будто его ударили битой в голову. Арбитр всё прекрасно видел, но игру не остановил. Еще один фол в штрафной площади, еще один неназначенный пенальти.

Как однажды очень тонко высказался нынешний руководитель судейского корпуса [Александр Егоров], и я присоединяюсь к его «дипломатичной» оценке — арбитр отсудил «по понятиям». Оказывается, у нас есть судейство не только по правилам игры. Если так говорит глава судейства, то не требуйте объективного арбитража.

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Все комментарии
cska.78
cska.78 ответил Sysanin101
   66 / 829
сегодня в 17:28
Всё могло случиться иначе для Крыльев. Хорошо играли в первом тайме и начале второго, а потом пошли ОШИБКИ в обороне. Пенальти НЕ БЫЛО! Мяч нашел руку игрока, а не рука мяч. Игрок Спартака, в динамике двигался и пластался на земле, стремясь смягчить падение, и не видел где мяч, а в это время игрок Крыльев простреливал мяч на ворота, но, с двух метров, попал в руку пластавшегося на земле спартаковца. Тело и руки спартаковского игрока двигались синхронно и находились в естественном положении при падении. Мяч попал с близкого расстояния в руку спартаковцу, а НЕ игрок ИГРАЛ руками ! Это не пенальти. Пенальти НЕ БЫЛО! Арбитр Москалёв верно оценил ситуацию и поступил верно, что не назначил пенальти в ворота Спартака. Поздравляем Спартак с победой! Крылья не горюй! Надо лучше играть в защите своих ворот. Крылья проиграли по вине игроков своей обороны, а не по вине судьи! Судья отсудил на ХОРОШО, хотя не показал пару желтых карточек игрокам Спартака за грубость!
А теперь вспомни, какую пенку нарисовал Лампочкин в ворота Енисея в пользу пищевика!
Petr Makovenko
Petr Makovenko
   582 / 829
сегодня в 17:28
Спартак будет чемпионом
И как им не стыдно праздновать победу??? Позор!!!
cska.78
cska.78
   66 / 829
сегодня в 17:26
Даже спартач Хусаинов признает, что пищевик вытащил Москалев!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   45 / 829
сегодня в 17:23
Это просто позор!
SHMEL
SHMEL
   68 / 829
сегодня в 17:22
Кононов с Фердуном скинулись и оплатили скромную услугу Москалева-Тарасовского,чтобы не портить первый матч свежеиспеченного сектанта.
Байкал-38
Байкал-38
   84 / 829
сегодня в 17:17
Даже спартач Сергей Хусаинов признаёт, что Москалёв отсудил "по понятиям"
Ну всё в Спартаке его теперь предадут анафеме или это просто признание, что Спартак в нынешней форме может победить, только с помощью судей?!
От "перевёртыша" не ожидал таких откровенных признаний!!!
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 829
сегодня в 17:17
Браво Хусаинов. Добавить нечего. Гыгыгы
parallels
parallels
   5 / 829
сегодня в 17:12
и что на это скажут хряки? а ничего, их тут нет, разбежались от стыда! 😅
quinn-se
quinn-se
   7 / 829
сегодня в 17:12
Крылья гол забили из вне игры, москалёв им явно подсуживал во многих эпизодах. А хусаинову пора бы наконец протрезветь.
Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 17:11
Всё могло случиться иначе для Крыльев.
Хорошо играли в первом тайме и начале второго, а потом пошли ОШИБКИ в обороне.
Пенальти НЕ БЫЛО!
Мяч нашел руку игрока, а не рука мяч.
Игрок Спартака, в динамике двигался и пластался на земле, стремясь смягчить падение, и не видел где мяч, а в это время игрок Крыльев простреливал мяч на ворота, но, с двух метров, попал в руку пластавшегося на земле спартаковца.
Тело и руки спартаковского игрока двигались синхронно и находились в естественном положении при падении.
Мяч попал с близкого расстояния в руку спартаковцу, а НЕ игрок ИГРАЛ руками !
Это не пенальти.
Пенальти НЕ БЫЛО!
Арбитр Москалёв верно оценил ситуацию и поступил верно, что не назначил пенальти в ворота Спартака.
Поздравляем Спартак с победой!
Крылья не горюй!
Надо лучше играть в защите своих ворот.
Крылья проиграли по вине игроков своей обороны, а не по вине судьи!
Судья отсудил на ХОРОШО, хотя не показал пару желтых карточек игрокам Спартака за грубость!
nautilus163
nautilus163
   607 / 829
сегодня в 17:10
Пустые разговоры! А взять одного такого судьишку и реально посадить с конфискацией. Всем же понятно, что судейство было предвзятым! А то это просто насмешка над тысячами болельщиков и страной.
denmig
denmig
   116 / 829
сегодня в 17:06
А может на эпизоды с башкиром обратить внимание !? - два грубых удара по ногам сзади и ни одной желтой карточки! При том, что это была бы уже не желтая карточка!
Antonchik
Antonchik
   76 / 829
сегодня в 17:00
За спартак уже только стыдно, а просто мерзко.
AfrikSimon
AfrikSimon
   48 / 829
сегодня в 16:59
От этого всей стране не легче, тарасню все больше и больше ненавидят.
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