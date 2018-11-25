Хусаинов: «Арбитр отсудил матч „Спартак“ - „Крылья“ „по понятиям“»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил судейство в матче 15-го тура РПЛ «Спартак» - «Крылья Советов» (3:1). Главным судьей на этот поединок был назначен Владимир Москалев.

Был ли пенальти при игре рукой Зе Луиша в начале второго тайма? А как вы сами думаете? Конечно, был. Рука была поднята выше уровня тела. Не знаю, почему он не назначил 11-метровый, это его ошибка.

Был еще второй эпизод, где судья должен был наказать «Спартак» пенальти. При счете 2:1 Шейдаев врывался в штрафную с фланга Комбарова. Дмитрий толкает соперника руками в грудь, потом падает на поле и корчится от боли, как будто его ударили битой в голову. Арбитр всё прекрасно видел, но игру не остановил. Еще один фол в штрафной площади, еще один неназначенный пенальти.

Как однажды очень тонко высказался нынешний руководитель судейского корпуса [Александр Егоров], и я присоединяюсь к его «дипломатичной» оценке — арбитр отсудил «по понятиям». Оказывается, у нас есть судейство не только по правилам игры. Если так говорит глава судейства, то не требуйте объективного арбитража.