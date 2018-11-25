Хусаинов: «Арбитр отсудил матч „Спартак“ - „Крылья“ „по понятиям“»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил судейство в матче 15-го тура РПЛ «Спартак» - «Крылья Советов» (3:1). Главным судьей на этот поединок был назначен Владимир Москалев.
Был ли пенальти при игре рукой Зе Луиша в начале второго тайма? А как вы сами думаете? Конечно, был. Рука была поднята выше уровня тела. Не знаю, почему он не назначил 11-метровый, это его ошибка.
Был еще второй эпизод, где судья должен был наказать «Спартак» пенальти. При счете 2:1 Шейдаев врывался в штрафную с фланга Комбарова. Дмитрий толкает соперника руками в грудь, потом падает на поле и корчится от боли, как будто его ударили битой в голову. Арбитр всё прекрасно видел, но игру не остановил. Еще один фол в штрафной площади, еще один неназначенный пенальти.
Как однажды очень тонко высказался нынешний руководитель судейского корпуса [Александр Егоров], и я присоединяюсь к его «дипломатичной» оценке — арбитр отсудил «по понятиям». Оказывается, у нас есть судейство не только по правилам игры. Если так говорит глава судейства, то не требуйте объективного арбитража.
И как им не стыдно праздновать победу??? Позор!!!
И как им не стыдно праздновать победу??? Позор!!!
Ну всё в Спартаке его теперь предадут анафеме или это просто признание, что Спартак в нынешней форме может победить, только с помощью судей?!
От "перевёртыша" не ожидал таких откровенных признаний!!!
Ну всё в Спартаке его теперь предадут анафеме или это просто признание, что Спартак в нынешней форме может победить, только с помощью судей?!
От "перевёртыша" не ожидал таких откровенных признаний!!!
Хорошо играли в первом тайме и начале второго, а потом пошли ОШИБКИ в обороне.
Пенальти НЕ БЫЛО!
Мяч нашел руку игрока, а не рука мяч.
Игрок Спартака, в динамике двигался и пластался на земле, стремясь смягчить падение, и не видел где мяч, а в это время игрок Крыльев простреливал мяч на ворота, но, с двух метров, попал в руку пластавшегося на земле спартаковца.
Тело и руки спартаковского игрока двигались синхронно и находились в естественном положении при падении.
Мяч попал с близкого расстояния в руку спартаковцу, а НЕ игрок ИГРАЛ руками !
Это не пенальти.
Пенальти НЕ БЫЛО!
Арбитр Москалёв верно оценил ситуацию и поступил верно, что не назначил пенальти в ворота Спартака.
Поздравляем Спартак с победой!
Крылья не горюй!
Надо лучше играть в защите своих ворот.
Крылья проиграли по вине игроков своей обороны, а не по вине судьи!
Судья отсудил на ХОРОШО, хотя не показал пару желтых карточек игрокам Спартака за грубость!
Хорошо играли в первом тайме и начале второго, а потом пошли ОШИБКИ в обороне.
Пенальти НЕ БЫЛО!
Мяч нашел руку игрока, а не рука мяч.
Игрок Спартака, в динамике двигался и пластался на земле, стремясь смягчить падение, и не видел где мяч, а в это время игрок Крыльев простреливал мяч на ворота, но, с двух метров, попал в руку пластавшегося на земле спартаковца.
Тело и руки спартаковского игрока двигались синхронно и находились в естественном положении при падении.
Мяч попал с близкого расстояния в руку спартаковцу, а НЕ игрок ИГРАЛ руками !
Это не пенальти.
Пенальти НЕ БЫЛО!
Арбитр Москалёв верно оценил ситуацию и поступил верно, что не назначил пенальти в ворота Спартака.
Поздравляем Спартак с победой!
Крылья не горюй!
Надо лучше играть в защите своих ворот.
Крылья проиграли по вине игроков своей обороны, а не по вине судьи!
Судья отсудил на ХОРОШО, хотя не показал пару желтых карточек игрокам Спартака за грубость!